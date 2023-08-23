«Теневое мировое правительство»: главные тайны Бильдербергского клуба

Бильдербергский клуб, также известный как "группа" или "конференция", является неформальной встречей представителей политической, финансово-экономической и журналистской элиты мира. Название клуба происходит от отеля "Бильдерберг" в голландском городе Остербеке, где в мае 1954 года состоялось первое заседание клуба. Участников клуба также называют бильдербергерами. Конференции проводятся в разных странах, и принимающая страна несет ответственность за безопасность. В клубе состоит 383 человека, из которых треть являются американцами. Оргкомитет ежегодно отбирает новых кандидатов, которые имеют влияние на национальном и международном уровнях, чтобы они могли ближе познакомиться и обсудить общие проблемы без обязательств. Штаб-квартира клуба, известная как секретариат, находится в Нью-Йорке.

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Основатели

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Клуб организовали главные мировые фонды, основанные американскими миллиардерами: Рокфеллером и Фордом. В уставах всех этих фондов так или иначе звучит задача «содействия сотрудничеству между странами мира». По мнению политолога Роберта Ф. Эрноува, автора книги «Благотворительный и культурный империализм», фонды – мягкая сила элит. «Их сила состоит в определении профессиональных и интеллектуальных параметров, в определении того, кто будет получать поддержку, в изучении жизненно важных тем и вопросов. Поэтому власть фондов заключается в том, что они предлагают определенные виды деятельности, в которых они заинтересованы, и которые готовы поддерживать».

Старейшина

Один из основателей, старейший и самый влиятельный член Бильдербергского клуба, до недавнего времени был 101-летний Дэвид Рокфеллер, внук основателя компании «Стандарт Ойл» и первого в истории миллиардера Джона Рокфеллера. Он участвовал во всех собраниях и вел оперативную работу в комитете управляющих клуба, который составляет списки приглашенных.

Президент Всемирного банка с 1995 по 2005 год Джеймс Вулфенсон, еще один активист клуба, сказал о роли Рокфеллера: «Семья Рокфеллеров, в течение последних 100 лет сделала огромный вклад в развитие глобализма. Уместно сказать, что в вопросе глобализации не было ни одной семьи более влиятельной, чем Рокфеллеры. И мы по-прежнему адресуем к ним вопросы, которые в определенном смысле все еще стоят перед нами. И за это, Дэвид, мы глубоко благодарны вам и ценим ваш собственный вклад в это дело…».

Первые задачи

С момента создания и на долгие годы клуб фокусировался на проблемах, связанных с существованием СССР как противодействующего полюса политики, и на Европейской интеграции вместе с созданием Европейской системы безопасности. Очевидно, все эти задачи, благодаря работе фонда или иным образом, были решены. По меньшей мере участие бильдербергеров в движении европейской интеграции и создании евро никем не отрицается, и в документах ЦРУ, рассекреченных в 2001 году, четко определено.

Один из основателей клуба Джозеф Ретингер был одним из создателей общего рынка и архитектором европейской интеграции. Главной идеей общей Европы он считал отказ от части своего суверенитета европейских стран. Спустя какие-то сорок лет этот план был полностью реализован.

Ближайшие цели

Бывший председатель Европейского Центрального банка Жан-Клод Трише в Совете по Международным Отношениям довольно четко обозначил эти цели. В ряде выступлений после кризиса 2008 года он заявил, что сейчас речь идет о создании глобального финансового управления так, чтобы финансовая система могла противостоять сбоям.

Жан-Клод Трише: «...Кооперация Центральных банков является частью более обширной тенденции, которая преобразует глобальное управление. Эту тенденцию, собственно, и пришпорил глобальный финансовый кризис… Поэтому не является сюрпризом, что этот кризис привел к еще большему осознанию необходимости полной интеграции в глобальную систему управления».

Теории заговора