Главные русские ругательства: что они означают на самом деле

Возможно, самым распространенным ругательством в отечественной культуре является слово "дурак". Стоит отметить, что это слово появилось на Руси относительно недавно - во второй половине XVII века, благодаря протопопу Аввакуму. Лидер староверов использовал это слово для обозначения приверженцев "бесовской мудрости", таких как риторики, философы и логики. Интересно, что поклонники старой веры затем стали называть "дураками" сторонников исправления богослужебных книг во время реформы патриарха Никона.

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Интересно отметить, что Аввакум заимствовал это слово из скоморошеской культуры, возможно, оно было названием одной из группы скоморохов. Лингвисты считают, что слово "дурак" происходит от индоевропейского слова "dur" (кусать, жалить) и буквально переводится как "укушенный" или "ужаленный". Возможно, "титул" дурака был связан с ритуалом посвящения в скоморохи - по одной из версий, человек должен был пережить укус гадюки. Кстати, исходя из этой гипотезы, пословица "дурак дурака видит издалека" скорее всего имела отношение именно к скоморохам. Современные дураки, вряд ли способны узнать себе подобных.

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Сволочь

Слово происходит от глагола «волочь», «волочить». Изначально «сволочь» означало «сволочённый куда-либо мусор». Затем это понятие стали переносить на бродяг и прочий «никчемный люд».

Подлец

Этому ругательству мы научились у литовцев, который использовали термин «подлый» в отношении людей с худородным происхождением. Еще в XVIII веке слово «подлые люди» было официальным термином, которым в государственных документах обозначали так называемых «нерегулярных» горожан, не входивших в состав мещанства. Как правило, это были чернорабочие, гастарбайтеры из деревень, живущие в городе на полулегальном положении (вроде «лимитчиков» советского времени). И только в конце XVIII века слова «подлец», «падла» пополнили словарь мещанской нетерпимости.

Подонок

Это слово (правда, во множественном числе – «подонки») мирно просуществовало в русском лексиконе несколько столетий, означая всего лишь остатки жидкости на дне сосуда. В XIX веке с чьей-то легкой, изощренной, руки оно перенеслось на обитателей питейных заведений, предпочитающих допивать капли алкоголя их чужих рюмок. Затем появилось выражение «подонки общества»: так называли асоциальные элементы города.

Мерзавец

Точное значение этого слова сегодня не может объяснить ни один ученый. Правда, практически все лингвисты сходятся во мнении, что «мерзавец» (он же «мразь») приходится родственником «морозу». Конечно, вряд ли «мерзавца» можно расшифровать как «морозный человек». Даже «отморозок», как вариант перевода, тоже не очень вяжется - уж слишком много экспрессии, презрения, обычно вкладывают, когда говорят «мразь». Есть гипотеза, что мерзавцами называли преступников, казненных путем утопления подо льдом. В русской традиции считалось, что человек, принявшей такую смерть становится «заложным покойником», то есть обречен на вечные скитания на земле в призрака или даже – упыря.

Дрянь

Вероятно, первоначально употреблялось в значении «чего-то содранного» - коры дерева, кожи животного и т.д. Затем, как пришли к выводу лингвисты, «дрянью» стали называть нечто, не представляющее ценности. Правда, есть экзотические версии, которые утверждают, что слово каким-то образом связано с казнью путем сдирания кожи. Иными словами «дрянью» называли людей, «достойных» такой экзекуции.

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