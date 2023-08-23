«Сходил в туалет и утопил подлодку»: самая позорная гибель субмарины

Во время Второй мировой войны немецкие инженеры разработали множество инновационных технологий для своих военных кораблей. Однако, иногда эти новшества могли стать причиной гибели. Одним из таких случаев была гибель нацистской подводной лодки типа U-1206, которая произошла из-за неудачного эксперимента с системой смыва в гальюне.

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U-1206 была спущена на воду 30 декабря 1943 года. Она была оснащена новой системой обращения с отходами жизнедеятельности экипажа, которая позволяла пользоваться туалетом даже на глубине. Вместо скапливания отходов на борту, они смывались непосредственно в море с помощью системы камер высокого давления.

Однако, эта система была сложной в использовании. Каждый новый член команды должен был пройти обучающий курс по правилам пользования туалетом, прежде чем ему разрешалось использовать гальюн. Капитан судна, Карл-Адольф Шлитт, почему-то считал, что эти правила не распространяются на него, и это привело к катастрофе.

Весной 1945 года, когда подлодка находилась у берегов Великобритании, Шлитт решил воспользоваться технологичным туалетом. Однако, при нажатии на смыв, что-то пошло не так. Фонтан из унитаза был настолько мощным, что невозможно было закрыть клапан. Подлодке пришлось срочно всплыть, но соленая вода уже попала в аккумуляторный отсек и взаимодействовала со свинцовыми батареями, вызвав реакцию в виде облака едкого хлора.