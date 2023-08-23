Обмен территориями СССР и Польши в 1951 году: что это было

В 1951 году СССР и Польская Республика произвели обмен государственными территориями, который стал крупнейшим в истории их отношений. Договор об этом обмене был подписан в Москве 15 февраля того года. Оба государства обменялись территориями, площади которых были одинаковы и равнялись 480 квадратным километрам.

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Инициатором обмена выступила Польша, которая стремилась получить нефтепромыслы в Нижне-Устрицком районе. В свою очередь, СССР заинтересовался Львовско-Волынским месторождением каменного угля. Таким образом, обмен территориями был выгоден обеим сторонам.

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Согласно договору, обмен производился "километр на километр", то есть территории были абсолютно равными по площади. Вся недвижимость, находившаяся на этих землях, перешла в собственность нового владельца. При этом никакая компенсация за стоимость недвижимости предыдущим владельцам не выплачивалась.

Польша получила в результате обмена не только нефтепромыслы, но и другие объекты инфраструктуры, такие как нефтеперегонный завод, лесопильный завод, электростанции, телефонную станцию, железные и шоссейные дороги, административные здания, жилые дома и другие объекты.

СССР, в свою очередь, получил железные дороги, железнодорожные станции, погрузочные пункты, высоковольтные линии, административные здания, жилые дома, спиртзавод, элеватор, кирпичные заводы и другие объекты.

Однако обмен территориями не обошелся без последствий для населения. Согласно договору, жители украинских сел и города Нижние-Устрики были выселены и переселены в другие области СССР. Также польские граждане, проживавшие на территории, которая перешла к СССР, были депортированы и выселены частично внутри Польши, частично на полученный участок земли от Советского Союза.