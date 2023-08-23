Почему весь мир сидит за “шведским столом”

Каждый хоть раз за свою жизнь задавался вопросом, почему шведский стол носит именно такое название. Мы выяснили это и делимся со всеми любознательными!

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История появления

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Понятие “шведский стол” стало известно широкой публике после Олимпийских игр в Стокгольме в 1912 году. А несколькими десятилетиями позже, после прошедшей в Нью-Йорке Всемирной выставки 1939 года, такой способ подачи стал особенно популярен. Правда, изначальный вариант состоял только из холодных закусок и сэндвичей, а его название буквально переводилось как “бутербродный стол”. Сегодня же “шведским” его называют только в русскоговорящих странах, а в остальном мире его знают как “буфет”.

Путь в массы

Шведский стол, каким мы знаем его сегодня, подарил миру Торе Вретман в 60-х годах прошлого века — повар и ресторатор разработал систему, состоящую из пяти частей и десертной зоны. В самом начале линии стоят посуда для набора еды и закуски, первые и вторые блюда, напитки располагаются на отдельных столах далее по ходу движения гостей по залу, а в стороне выкладываются фрукты, хлебобулочные изделия и десерты.

Ближе к 80-м годам отели и рестораны начали повсеместно внедрять подобную подачу блюд. Для владельцев заведений шведский стол стал прекрасной возможностью ускорить рабочие процессы, гости также были довольны нововведением: можно было увидеть, как выглядит блюдо, и положить порцию необходимого размера. Проблема языкового барьера также решилась с помощью шведского стола.

Наши дни

В современном мире почти во всех отелях предлагают питание в формате шведского стола, но их наличие всё ещё остаётся одним из важных факторов выбора заведения путешественниками. Часто завтраки такого формата входят в стоимость проживания, а обеды и ужины могут оплачиваться отдельно. Уровень отеля прямо пропорционально влияет на разнообразие продуктов и блюд на шведском столе.

В отеле LES Art Resort завтраки, обеды и ужины, включая напитки, уже входят в стоимость выбранной категории номера. Подбору ассортимента блюд двух ресторанов шведской линии отеля, PODIUM и INTERVIEW, уделяется большое внимание, используются продукты только от проверенных и сертифицированных поставщиков, строго соблюдается технология приготовления и подачи, что позволяет блюдам оставаться свежими и аппетитными. Особый акцент сделан на ассортименте: ежедневно подаются блюда с сезонными фруктами и овощами, несколькими видами мяса, птицы и рыбы, широким выбором гарниров и соусов. Сладкоежек порадует собственная выпечка отеля, мороженое и другие десерты. А чтобы шведский стол подходил каждому, на территории ресторанов находятся салат-бары, где гости могут самостоятельно собрать салат из отдельных ингредиентов с заправкой на свой вкус, также предлагается диетическое и детское меню.