День 23 августа в истории

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День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)

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День воинской славы России. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 трудных дней и ночей — с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Немецкое командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, нанести ряд мощных ударов, разгромив основные силы Красной армии на центральном участке советско-германского фронта, вернуть себе стратегическую инициативу и изменить ход войны в свою пользу. Для этого была разработана военная операция под кодовым названием «Цитадель».

Для ее проведения были привлечены 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также большое число отдельных частей, входящих в 9-ю и 2-ю полевые армии группы армий «Центр», в 4-ю танковую армию и оперативную группу «Кемпф» группы армий «Юг». Их поддерживала авиация 4-го и 6-го воздушных флотов. Всего эта группировка насчитывала свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2000 самолетов.

К началу Курской битвы в составе советских Центрального, Воронежского и Степного фронтов насчитывалось свыше 1,9 миллиона человек, более 26 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, около 3 тысяч самолетов.

5 июля 1943 года немецкие войска начали, согласно плану операции «Цитадель», наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. Отразить наступление со стороны Орла должны были войска Центрального фронта, со стороны Белгорода — Воронежского фронта.

12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка произошло одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил. В боях с обеих сторон было задействовано около 1,2 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок. В ходе этого сражения гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, вклинившиеся в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование — окружить группировку противника. В боях за плацдарм, которые продолжались два дня, ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей. Немецкие войска отступили.

Развивая наступление, советским сухопутным войскам, которые поддерживались с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа удалось отбросить противника на 140—150 километров на запад и освободить Орел, Белгород и Харьков.

В Курской битве с обеих сторон принимало участие более 4 миллионов человек, было задействовано около 70 тысяч орудий и минометов, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов.

В ходе сражения немцы потеряли 30 дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, 3 тысячи орудий. Потери Вооруженных сил СССР составили более 860 тысяч человек, 255 тысяч из них были убиты и пропали без вести.

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями.

Соотношение сил на фронте после Курской битвы резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 году.

Дата 23 августа выбрана в память о восстании рабов в Санто-Доминго (ныне — Гаити и Доминиканская Республика) в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации рабства.

110 лет назад (1913) в Копенгагене был открыт памятник Русалочке — героине сказки Ханса Кристиана Андерсена

Скульптура, ставшая символом датской столицы, расположена на пристани Лангелиние.

Автор бронзовой статуи весом в 175 килограмм и высотой 125 сантиметров скульптор Эдвард Эриксен. Она была создана по заказу крупного предпринимателя, владельца пивоваренного концерна Carlsberg и мецената Карла Якобсена. Он был настолько очарован балетом «Русалочка» в датском Королевском театре, что попросил приму-балерину театра Эллен Прайс, исполнявшую главную роль, позировать для скульптуры. Однако балерина отказалась и моделью стала жена скульптора Элине.

В сентябре 1912 года памятник впервые был показан публике, а 23 августа 1913 года Карл Якобсен передал Русалочку в дар городу, и она была установлена на свой постоянный постамент на набережной.