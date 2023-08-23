Рыба-хамелеон научилась «видеть» кожей

Длинноперый губан (Lachnolaimus maximus), обитающий в западной части Атлантического океана, известен своей способностью быстро менять цвет. Эта рыба может меньше чем за секунду превратиться из белой в пятнистую или красновато-коричневую, что позволяет ей сливаться с песком, кораллами и камнями.

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Исследования показали, что у рыб присутствует ген светочувствительного белка опсина, который активируется в коже. При этом данный ген отличается от генов опсина, обнаруженных в глазах.

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Ученые установили, что другие виды, меняющие цвет, от осьминогов до гекконов, также вырабатывают в коже светочувствительные опсины. Но оставалось неизвестным, как именно они используют их для изменения цвета.

В ходе нового исследования команда из Университета Северной Каролины рассмотрели кусочки кожи губана под микроскопом. Они увидели специальные ячейки-хроматофоры с гранулами пигмента (красного, желтого или черного). Именно движение этих ячеек отвечает за смену цвета: когда они распределяются по клетке, она становится более темной, когда собираются вместе – прозрачной.

Исследование показало, что опсины у губана вырабатываются не в хроматофорных клетках, изменяющих цвет кожи, а непосредственно под ними.

«Это означает, что свет, попадающий на кожу, должен сначала пройти через заполненные пигментом хроматофоры, прежде чем он достигнет светочувствительного слоя», – отметили авторы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что светочувствительные опсины рыб действуют в некотором роде как фотографическая пленка. Они фиксируют изменения в свете, проникающем через расположенный выше слой пигментных клеток. Таким образом, рыбы могут буквально «сфотографировать» свою кожу изнутри.

Ученые пришли к выводу, что рыба не способна в полном смысле слова видеть кожей. Однако в ее чешуе расположен сложный механизм сенсорной обратной связи, который позволяет следить за изменениями собственного окраса и точно настраивать его в соответствии с обстановкой, сообщает Nature Communications.