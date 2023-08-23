Подросток выловил кошелек с $2000 во время рыбалки и вернул его владельцу

В США подросток вернул владельцу бумажник, который тот потерял на озере в прошлом году. Об этом сообщает New York Post.

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Коннор Халса из штата Миннесота отдыхал с семьей на озере Вудс. Во время рыбалки 14-летний подросток вытянул из воды бумажник.

Как рассказал школьник, внутри они с родственниками обнаружили $2 тыс. и визитную карточку, а затем решили достать деньги и дать им высохнуть. Отец мальчика сказал, что находку следует вернуть ее владельцу, и Коннор согласился.

Он позвонил по указанному на визитной карточке номеру и связался с фермером из Айовы Джимом Денни.

«Вот что я вам скажу: я держу в руках папку с купюрами, и в это до сих пор трудно поверить», — сказал мужчина после того, как встретился с Халсой.

Денни пояснил, что лишился кошелька и сбережений прошлым летом, но заметил потерю не сразу, а лишь когда полез в нагрудный карман комбинезона, чтобы оплатить счет.

По некоторым данным, хозяин бумажника пытался дать подростку деньги в качестве вознаграждения, но тот отказался.