Дракула тоже плачет: найдены старинные письма прототипа известного вампира

Ученые все чаще раскрывают новые, секретные факты об известных личностях. Так 22 августа итальянские и румынские исследователи поделились результатами экспертизы писем Влада Цепеша, известного как граф Дракула. Выяснилось, что он страдал редкой болезнью, один из симптомов которой — кровавые слезы.

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Влад III Цепеш жил в XV веке. Он возглавлял княжество Валахия на территории современной Румынии и защищал свою землю от врагов из Османской империи. Историки считают, что он ответственен за гибель 80 тысяч человек, причем многих из них он посадил на кол. Цепеш — в переводе с румынского «колосажатель». А прозвище Дракула в XV веке означало «дракон». Про графа-вампира, «воспетого» писателем Брэмом Стокером, снято почти три сотни фильмов.

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Ученые с помощью новых методов провели химический анализ трех писем, которые Влад III писал в период с 1448 года до своей смерти в 1476 году. В исследуемом материале были найдены аминокислоты, содержащиеся во фруктах, и генетические остатки.

Результаты экспертизы показали, что Дракула мог страдать от воспалительных заболеваний дыхательных путей и кожи и нарушений нервной системы. А еще у Цепеша могла быть гемолакрия — болезнь, при которой слезы текут вместе с кровью, смешиваясь с ней в слезных протоках.

— Возможно, кровь была не Дракулы, а тех, кого он «наказывал», — говорит историк Константин Рудьев. — А еще большинство найденных аминокислот связаны не только с фруктами, но и с кишечной микрофлорой, скорее всего, граф Дракула не любил мыть руки.

Кровь, текущая из глаз, может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы, уточняет врач неотложной помощи и автор книг по медицине Андрей Звонков. Дракула мог страдать так называемым ДВС-синдромом.

— Это сложный патологический процесс в системе свертывания крови, он сопровождается в том числе кровотечением, — говорит Звонков. — Нарушения могут быть связаны с употреблением в пищу сильных антикоагулянтов (препараты для разжижения крови — «Вечерняя Москва»).

Передозировка аскорбиновой кислотой тоже может связать кальций в организме, и кровь перестает сворачиваться.

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Голан Йозеф, актер, исполнитель главной роли в мюзикле «Дракула: Любовь сильнее смерти»: