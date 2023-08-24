Пить спиртное и ходить на кладбище: что нельзя делать 24 августа

24 августа отмечается народный праздник Евпатий Коловрат, названный в честь древнего воина. На Руси эта дата считалась страшной, так как наши предки верили в то, что на болотах и в пустынных местностях свирепствуют злые духи.

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Так как день Евпатия Коловрата считался опасным, то в эту дату советовали сидеть дома. Погода начинала портиться, поэтому старались лишний раз не выходить за пределы жилища, а если и делали это, то быстро возвращались в дом.

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В этот день разрешается стричь овец, чтобы к холодам они обросли новой шерстью. Также можно делать заготовки из облепихи на зиму. Считалось, что эта ягода помогает при простуде и других болезнях.

Что нельзя делать 24 августа

Еще одно название праздника в народе было Белый конь. Такое название произошло из-за приметы, согласно которой из пустынных болот ночью выскакивает белая лошадь-призрак. Она жалобно воет и ищет своего хозяина. Тому, кто ее встретит, грозит неминуемая смерть. Наши предки были уверены, что не только лошадь появляется из болот. Они считали, что в лесах, на кладбищах и болотах ходят духи, и некоторые из них могут желать зла живым.

Днем и ночью нельзя было появляться на болотах и кладбищах. Еще одно поверье гласило, что на поверхность выходят неупокоенные души, которых не пускают ни в рай, ни в ад. Поэтому они являются людям 24 августа.

Главный запрет касался употребления спиртного в этот день. Считалось, что души умерших больше всего не любят пьяниц и могут им внезапно являться и пугать их, вследствие чего они умирали. Поэтому, чтобы не встретиться с незнакомой душой, стоило отказаться от алкогольных напитков.

Самым опасным временем в этот день, как говорили наши предки, считается время от захода солнца до рассвета. Поэтому никто не выходил на улицы, а двери и окна запирали на замки, чтобы злые духи не могли проникнуть в дом.

Народные приметы 25 августа