Праздник Рождества Богородицы: когда отмечают, какие традиции и запреты

С 1 сентября для православных христиан начнется новый год по церковному календарю. И первым праздником в череде многих станет Рождество Пресвятой Богородицы. Узнаем историю этого праздника, когда и сколько его отмечают, какие традиции существуют для этого дня, а также что можно и что запрещается делать в течение праздничных дней.

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Когда произошло Рождество Пресвятой Богородицы

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Праздник Рождества Богородицы — один из двунадесятых и наиболее значимых в календаре православных христиан. Этот день относится к непереходящим и всегда отмечаются в одну и ту же дату.

Несмотря на то что женщина, родившая Иисуса Христа, сыграла одну из наиболее значимых ролей в христианстве, в Библии не содержится упоминаний о ее рождении. Все, что современным исследователям известно о появлении на свет Богородицы, исходит из других письменных источников. К самым ранним из них относится апокрифическое Протоевангелие от Иакова, написанное после 160 года нашей эры.

На сегодняшний день исследователям не удалось доподлинно установить не только год, но и место Рождества Богородицы. Одни историки полагают, что Дева Мария родилась в Иерусалиме, другие указывают на Назарет.

Согласно истории, изложенной автором в житии Иисуса, отец и мать Девы Марии — Иоаким и Анна — на протяжении многих лет не могли зачать детей. Род Иоакима восходил к царю Давиду, а его супруга происходила из семьи священнослужителей. Семья была зажиточной и набожной, и Иоаким регулярно отправлялся в храм, чтобы преподнести положенные дары Богу. Но однажды иудейский священнослужитель сказал Иоакиму, что Господь не принимает его подношений, ведь он до сих пор не оставил потомства. По легенде Иоаким после таких слов ушел на 40 дней в отдаленную местность, чтобы молить о милости. Его жена Анна считала, что это она виновата в том, что они с супругом бездетны. И когда Иоаким удалился для молений, она стала еще усерднее просить Бога, чтобы он послал ей детей. Далее автор сообщает, что однажды во время молитв Анне явился ангел с благовестом о том, что их с мужем молитвы услышаны и вскоре у них появится дочь, которой предречено стать выше всех прочих дочерей. И в тот же момент ангел явился к Иоакиму, чтобы и ему сообщить, что они с женой будут родителями той, что станет матерью Спасителя.

По велению ангела Иоаким пошел в Иерусалим и встретился там с женой. Они поведали друг другу о видениях, принесли положенные жертвы храму и отправились домой. А спустя известное время у Анны появилась дочь, которой дали имя Мария, как и велел ангел.

Известные иконы Рождества Богородицы

Фактически с Рождества Пресвятой Богородицы начинается история христианства — появление на свет Спасителя, его смерть в муках во имя людей и воскрешение. Однако первые упоминания о праздновании рождения Девы Марии относятся только в V веку. А первые известные иконы со сценой рождения Богородицы известны с VI столетия. Сюжет на всех священных изображениях схож:

на первом плане располагается ложе, где находится Анна в красной накидке;

рядом с ней стоят служанка, повитуха и другие женщины, принесшие дары;

с другой стороны ложа происходит омовение новорожденной Девы Марии;

в окне можно увидеть фигуру Иоакима.

Со временем сюжет усложнялся и дополнялся различными деталями и подробностями. В современной иконописи можно встретить изображения птиц, сцены молитвы Иоакима в пустыне, явление им с Анной Ангела.

Самые старые из сохранившихся до наших дней изображений сцены Рождества Богородицы датируются X–XI столетиям. Одним из них является фреска в Киевской Софии. Другие иконы созданы в более поздние периоды, в том числе:

Двусторонняя икона Рождества Богородицы, написанная в конце XV — начале XVI века, находится в Новгородском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Рождество Богородицы, середина XIV века. Экспонируется в Государственной Третьяковской галерее. Фрагмент иконы Рождество Богородицы ХVI века, хранится в Музее им. Андрея Рублева. Традиция строительства церквей Рождества Богородицы

О том, что появление на свет Девы Марии имеет большое значение для христианства, свидетельствует тот факт, что множество храмов, соборов и церквей были возведены в честь Рождества Богородицы

Так, в источниках содержится упоминание о том, что первая церковь в честь Рождества Богородицы появилась еще в IV веке. Она располагалась в Иерусалиме и была заложена по велению царицы Елены.

На Руси подобные храмы начали строить с XII столетия. Среди наиболее известных можно назвать церкви в составе таких храмовых комплексов, как:

Антониев монастырь в Великом Новгороде. Год постройки — 1106-й. Псковский Снетогорский монастырь, 1311 года постройки.

Бобренев монастырь под Коломной. Дата постройки — 1381 год.

Вознесенский монастырь в Кремле, возведенный в 1392 году.

Десятинный монастырь в Великом Новгороде, 1397 год постройки.

Ферапонтов монастырь в Вологодской области, 1490 год.

Богородицерождественский собор в Москве, 1501–1505 годы постройки.

Большое количество церквей, храмов и соборов в честь Рождества Богородицы православные христиане начали строить в честь избавления отечества от татаро-монгольского ига, поскольку Божьей Матери молились в том числе и об освобождении от захватчиков.

Когда празднуют Рождество Богородицы в 2023 году

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы относится к непереходящим, а значит, его отмечают ежегодно и в один и тот же день. Для православных христиан это — 21 сентября. Событие празднуется в течении нескольких дней:

20 сентября — Предпразднство.

21 сентября — праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

22 — 25 сентября — Попразднство.

Торжественная служба начинается в церквях во второй половине дня 20 сентября и длится до утра 21 сентября. Праздничное утро в храмах начинается с литургии. В течение шести дней православные посещают церкви, чтут память Девы Марии и ее родителей. В эти дни также принято молиться о рождении ребенка.

День Рождества Богородицы выпадает на осенний мясоед — поста в эти дни православные не соблюдают. Однако если праздник приходится на среду и пятницу, то из животной пищи допускается есть только рыбу, а из жиров — растительное масло. Если же праздник выпадает на скоромные дни, то верующим также разрешается употреблять алкоголь, но в умеренных количествах.

Традиции и приметы праздника Рождества Божьей Матери

Праздник имеет ряд своих традиций. Например, в день Рождества Богородицы:

нельзя лгать

запрещено произносить бранные слова

особо грешно проявлять зависть

полагается благодарить Деву Марию за щедрый урожай

можно молиться заступнице о богатом урожае на другой год

в доме должна весь день гореть свеча женщины, у которых еще нет детей,

должны подавать щедрую милостыню всем просящим

запрещены любые тяжелые работу по хозяйству

нельзя выбрасывать хлеб

необходимо избегать использовать ножницы, иголки, ножи

запрещается шить, кроить, разрезать что-либо

Славяне 21 сентября отмечали осеннее равноденствие. В связи с этим ряд примет, существовавших для этого дня, перекочевал в христианскую традицию. В том числе следующие:

Ребенок, рожденный в этот день, будет удачлив во всех жизненных делах. Девушки вставали до свету и умывались до того, как взойдет солнце, чтобы дольше оставаться молодыми.

Если утром на растениях нет росы — зимой выпадет мало снега. Туман предрекал сырую осень.

Ясный день обещал солнечную погоду в октябре.

Пасмурная сырая погода была предзнаменованием затяжных дождей и холодной зимы.

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