Предсказания Третьей мировой войны: самые известные

Французский алхимик Нострадамус в своих пророчествах предсказал, что в XXI веке произойдет Третья мировая война, которая будет иметь ядерный характер. Он считал, что причинами этого конфликта станут глобальный голод и перенаселение планеты. Предвестником наступления войны будет появление кометы на небосклоне, которую Нострадамус описал как "огонь и хвост, излучающий искры". Однако, он настаивал на том, что большинство жертв не погибнут от взрывов или радиации, а от болезней и недостатка пищи.

Ванга

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Как известно, болгарская ясновидящая Ванга предсказала многие события, которые действительно имели место в истории. Если верить Светлане Кудрявцевой, автору книги «Феномен ясновидящей Ванги», слепая прорицательница еще в 1979 году сказала, что Третьей мировой войны не будет. В этом же послании Ванга упомянула о том, что через 6 лет мир изменится, а старые вожди уйдут с политической арены. И в самом деле, в 1985 году у руля страны встал Михаил Горбачев.

Сергей Вронский

Знаменитый астролог Сергей Вронский, который в том числе предсказал смерть Джона Кеннеди и Мэрилин Монро, был согласен с Нострадамусом. Вронский тоже считал, что Третья мировая война обязательно произойдет. Более того, Сергей Алексеевич упоминал о том, что новый планетарный конфликт повлечет за собой страшные изменения. Также астролог рассказывал, что Землю ожидают не только войны, но и сильнейшие природные катаклизмы с множеством человеческих жертв.

Эдгар Кейси

А вот «спящий пророк» Эдгар Кейси, который практиковал транс, заявлял, что Третья мировая война человечеству не грозит. Однако Кейси, сформулировавший большое количество достаточно точных прогнозов, в том числе в отношении Второй мировой войны, говорил о конфликтах, которые будут терзать планету. Кейси призывал: «Следите за раздорами в Ливии и Египте, в Анкаре и в Сирии, в Индийском океане и Персидском заливе». Однако американский провидец, как и Вронский, обещал людям разгул стихии и связанные с ним катастрофы.

Джин Диксон

Уроженка США Джин Диксон, астролог и экстрасенс, предвидела смерть Джона Кеннеди. Она заявила, что президент умрет молодым. Так и случилось. Это пророчество произвело большое впечатление на американцев. Однако другие предсказания Диксон так и остались незамеченными, может быть, потому, что они не сбылись. Например, Диксон сообщала, что Третья мировая война начнется в 1958 году. Ничего подобного не произошло.

Григорий Распутин