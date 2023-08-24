Официантка спросила у супругов, не хотят ли они разделить счет, и лишилась чаевых
Посетитель ресторана назвал поступок официантки грубым и лишил ее чаевых за ее вопрос о разделении счета. Фотография записки была опубликована на Reddit и вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.
Работница заведения была возмущена посланием, которое ей оставил посетитель ее же ручкой на чеке. Мужчина заплатил за ужин на двоих более $65, но оставлять чаевые отказался.
«Чаевых нет, потому что было очень грубо спрашивать у нас с женой, хотим ли мы отдельные чеки», — говорилось в нем.
По данным New York Post, официантка решила задать этот вопрос, потому что мужчине на вид было около 60 лет, а его спутница была «намного моложе». Отмечается, что по правилам ресторана его сотрудники обязательно должны уточнять необходимость разделения счета из-за неприятного инцидента, произошедшего в заведении ранее.
В соцсетях комментаторы не смогли прийти к однозначному выводу по поводу ситуации.
«Это настолько нелепо, что вызывает смех. Я не могу поверить, что такие люди вообще существуют в том же мире, что и мы», «Бедняга, у которого проблемы с самооценкой», «Если они не хотели давать чаевые, то могли бы просто оплатить счет и уйти, как сделал бы любой другой здравомыслящий человек, но нет, нужно придумать какую-то жалкую отговорку, смешанную с оскорблением, только чтобы спокойно спать по ночам», — высказались комментаторы.
Однако некоторые отметили, что понимают причину недовольства клиента.
«Меня раздражает, что люди считают, что мы с моим парнем не вместе, потому что он намного старше меня», — сказано в одном из комментариев.
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