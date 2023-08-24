Официантка спросила у супругов, не хотят ли они разделить счет, и лишилась чаевых

«Это настолько нелепо, что вызывает смех. Я не могу поверить, что такие люди вообще существуют в том же мире, что и мы», «Бедняга, у которого проблемы с самооценкой», «Если они не хотели давать чаевые, то могли бы просто оплатить счет и уйти, как сделал бы любой другой здравомыслящий человек, но нет, нужно придумать какую-то жалкую отговорку, смешанную с оскорблением, только чтобы спокойно спать по ночам», — высказались комментаторы.