Единственный угон подлодки в СССР: что случилось 20 августа 1991 года

Главной "героиней" угона была дизельная подводная лодка ПЛ Б-855, которая находилась на заводе на мысе Улисс. Большая часть вооружения и оборудования были сняты, а запас топлива был почти исчерпан, так как лодке только предстояло вернуться к своему пирсу. Начальство редко посещало ее, а командиры приходили только в рабочее время, поэтому команда, состоящая из срочников, наслаждалась относительным спокойствием во время службы, проводя время на самоволках в городе.

© Русская семерка - Субботний

События развернулись в ночь с 20-го на 21-е августа, когда старпом - капитан-лейтенант Андрей Медведев и его товарищи увидели по телевизору, что ГКЧП направило в Форос группу захвата, целью которой было задержать Горбачева. Это стало последней каплей, которая переполнила терпение офицера.

Видео дня

Всем, кто находился на вахте в ту ночь, оставался всего месяц до окончания срока службы. Тем не менее, когда Медведев обратился к вахтенным, их численность составляла 15 человек, с горячей речью, в которой основным посланием было "Надо что-то делать!", все согласились с ним.

Было принято решение покинуть завод и обратиться к Тихоокеанскому флоту и проходящим мимо кораблям с призывом не признавать ГКЧП и безусловно поддерживать демократические реформы. Это было рискованное предприятие, так как штатное расписание подлодки предусматривало 40 человек, но на борту находилось всего 16.

Под Андреевским флагом

Отойти от пирса удалось без приключений. Но стоило лодке взять курс на выход из бухты, как ее с собственного балкона заметил командир — капитан II ранга Владимир Николаевич Жгирев, который тоже не спал, наблюдая за столичными баталиями по телевизору. Он сразу начал звонить в штаб, но там о происшествии ничего не знали.

Главный вопрос, который задают себе до сих пор все участники происшествия: каким образом подлодка смогла выйти в море? Непонятно. Выходит, на всех кораблях, осуществлявших охранение вод Владивостока, офицеры тоже прильнули к телевизорам.

Более того, лодка прошла мимо брандвахты, подняв над кормой Андреевский флаг! Вопрос о флаге встал сразу, как только отошли от пирса — негоже русскому боевому кораблю ходить без флага. Было предложение поднять триколор, но не нашлось ни красной, ни синей материи. Тогда решили поднять Андреевский флаг. Старшина Пестерев взял для него белую простыню, а на полосы крест накрест пустил синее казенное одеяло. Лодка под сине-белым флагом прошла мимо сторожевых катеров и направилась прочь от берега – напрямую к торговым путям.

К этому моменту рассвело. Командованию стало ясно, что подводной лодки у пирса нет.

По тревоге были подняты все сторожевые корабли и ракетные катера. В штабе создали оперативную группу, в которую вошел и капитан Жгирев. Были выдвинуты две версии: согласно первой, моряков и лодку захватили террористы, по второй — Медведев угнал ее с неизвестной целью.

Группа захвата, вперед!

Между тем радисту «ушедшей в самоволку» субмарины удалось связаться с несколькими торговыми судами, экипажи которых были согласны с позицией моряков. Некоторые даже предлагали взять лодку в кольцо, чтобы защитить. Это еще больше вдохновило экипаж судна.

Охладить пыл подводников смогли две вещи — ограниченный запас топлива и подошедшие к лодке военные корабли. После предупредительных выстрелов лодка легла в дрейф, однако все равно маневрами заставила пограничников понервничать — ведь они не знали, что вооружения на субмарине нет.

Вскоре лодку взяли в плотное кольцо и попытались захватить. В операции участвовало шесть боевых кораблей, три ракетных катера, пограничный корабль и «торпедоловы». Высадить на лодку группу захвата экипаж не дал, работая винтами «в противоход», создавая этим волну.

Пришлось ждать начальство. Вскоре подошел катер с командованием, один из адмиралов как парламентер был допущен на борт. Выяснив, из-за чего произошел угон, он стал уговаривать сдаться, так как «Ельцин уже залез на танк» и переворот не удался. Но мятежная подлодка решила вернуться в порт только тогда, когда эту информацию передали по радио «Маяк».

Все хорошо, что хорошо кончается

Такого количества встречающих черных «Волг» у причала экипаж подлодки еще не видел. Все было оцеплено автоматчиками.

Как только моряки сошли на берег, Медведева задержали и увезли на гарнизонную гауптвахту. Остальных — в казарму.

Допрашивали всех долго. Пытались создать видимость, что экипаж хотел угнать лодку в Японию. Экипажу повезло, что в дело вмешался капитан I ранга Виктор Иванович Черепков, который в эти дни возглавил «мятежные»части флота. Он не только заступился за моряков, но и попросил их расписаться на самодельном Андреевском флаге и увез его в Москву, показать Ельцину.

Удивительно, но для срочников угон прошел бесследно: они получили увольнение ровно через месяц. Капитан-лейтенанта Медведева уволили «по несоответствию». По информации BBC, он вернулся на Алтай, открыл литейную мастерскую и не любит вспоминать прошлое.