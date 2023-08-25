Какие праздники отмечают в России и в мире 25 августа

В России и во всем мире 25 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День примирительного поцелуя, День лазанья по деревьям и день рождения консервной банки.

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День примирительного поцелуя

У этого праздника есть и второе название — День «Поцелуемся и помиримся». В этот день людям предлагается вспомнить о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры или конфликта.

День лазанья по деревьям

В современном мире, где большинство людей сидят в гаджетах, мы зачастую забываем о волшебстве природы и радостях, которые дарит детство. Однако существует замечательное событие, которое позволяет вернуться к корням и вспомнить, какими беспечными и свободными многие чувствовали себя в детстве. День лазанья по деревьям призывает людей всех возрастов провести время на свежем воздухе. Несмотря на свою неофициальность, этот праздник становится все популярнее среди любителей природы.

День рождения консервной банки