Японское искусство эротического бондажа Шибари: зачем люди связывают друг друга веревками

Шибари, или Сибари — техника связывания человека веревками из натуральных материалов. Для многих этот процесс выходит далеко за пределы сексуальной игры. Шибари — это в первую очередь возможность получить новый чувственный опыт, к которому сначала нужно подготовиться. «Лента.ру» выяснила, насколько популярно шибари в России, как проходит сам процесс и какие есть причины, по которым люди начинают осваивать этот вид искусства.

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Как появилось Шибари?

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В переводе с японского Шибари, или Сибари, означает «связывать», «хватать» или «арестовывать». Этот вид искусства восходит к техникам боевого связывания, которые практиковались с XV-XVI веках в Японии.

Мастер по изготовлению веревок для Шибари в России и автор проекта Rope&Wax Егор Шевчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что изначально техники Шибари использовались для связывания преступников и пленных.

Шибари зародилось в феодальной Японии и изначально предназначалось для пленения, конвоирования, пыток и последующей казни человека, совершившего то или иное преступление. В зависимости от статуса пленного и поставленных задач применялись разные техники фиксации Егор Шевчук

Эксперт добавил, что раньше Шибари также использовали для похищения знатных семей с последующим требованием выкупа. В таких случаях применялись техники, которые лишали жертву подвижности и шансов сбежать, но при этом не причиняли ей никакого вреда.

В качестве сексуальной игры Шибари начали практиковать лишь в середине XX века, когда в Японии стали набирать популярность шоу в стиле театра Кабуки. Во время Шибари-шоу процесс сложнейших обвязок человека сочетался с характерной для Кабуки театральностью. Мастера того времени практиковали как древние техники связывания, унаследованные от боевых школ, так и новые способы, как раз ориентированные на шоу.

После Второй мировой войны японский театр Кабуки популяризировал это направление и переродил боевое искусство в более эстетическое представление с элементами эротики. Впоследствии за счет большого спроса на данные представления среди иностранцев они популяризировались во всем мире Егор Шевчук

Сейчас Шибари практикуют как в составе различных шоу, так и в качестве самостоятельной сексуальной игры. Мало кто знает, что именно Шибари является предком бондажа — неотъемлемого атрибута БДСМ.

Почему Шибари — больше чем сексуальная практика?

Шибари — это настоящее искусство со своей философией. По словам Егора Шевчука, истоки осмысления Шибари восходят к традиционной религии Японии — синтоизму, где веревка символизирует связь между божественным и земным.

Тем самым многие видят в Шибари некий сакральный смысл — с ритуалами, этикетом и традициями, которые «связывают» модель и мастера в единое целое Егор Шевчук

Мастер и организатор фестивалей Шибари в России и за рубежом Владимир Дубровский в беседе с «Лентой.ру» добавил, что японское искусство связывания применяется во многих направлениях, в том числе эстетическом — для фотосессии или шоу, и духовном — в качестве практики саморазвития.

По словам эксперта, Шибари — это отличный способ расслабиться и вернуть доверие к миру. Несмотря на то что связанный человек находится во власти того, кто его связывает, при соблюдении этических правил сам процесс дает ощущение безопасности.

Практика Шибари очень эмоциональная. Она показывает человеку, что он может быть любым — грустным и веселым, он может плакать или смеяться, материться и одновременно находиться в безопасности Владимир Дубровский

Так что все зависит от того, какой смысл в Шибари вкладывает сам человека, будучи в роли мастера или модели. Шибари может стать интересным сексуальным опытом, полезной духовной практикой или просто красивым оформлением какого-то шоу.

Какие веревки используются для Шибари?

Мастер по изготовлению веревок для Шибари Анастасия Ермолаева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что для Шибари могут использоваться как синтетические, так и натуральные материалы.

Синтетические

По ее словам, плюс синтетических веревок в том, что их легко найти, они стоят недорого и на ощупь достаточно мягкие. Поэтому если модель предпочитает негрубые материалы, синтетика — отличный вариант.

Из-за того что синтетические веревки тянутся, на них ни в коем случае нельзя подвешивать модель

Ермолаева добавила, что иногда под видом синтетических веревок для Шибари продают швейные шнуры, предназначенные для отделки штор, тканей и одежды. Как правило, они делаются из самых дешевых материалов и в процессе связывания могут рассыпаться.

Использование самых дешевых материалов может быть опасно для связанного партнера, в том числе возникновением аллергии. Кроме того, синтетические веревки могут оставлять на коже ожоги, если резко провести по телу шнуром Анастасия Ермолаева

Натуральные

Также Анастасия Ермолаева отметила, что синтетические веревки недолговечны — со временем они могут покрываться катышками или стираться. Поэтому она советует отдать предпочтение натуральным материалам — хлопку, джуту, пеньке, льну и другим.

Плюсы веревки из натуральных волокон:

Анастасия Ермолаева отметила, что самые популярные природные материалы — хлопок и джут.

Хлопок — мягкий, гипоаллергенный материал, который подходит для декоративных обвязок. Использовать для подвешивания хлопковые веревки нельзя, так как они достаточно эластичны.

Самый универсальный материал — джут. Он прочный, не тянется и подходит практически для любой техники Шибари и болевого бондажа. При этом важно, чтобы джут был обработан, иначе мастер может занести занозы как себе, так и модели.

Если купить обычный джут в строительном магазине, там может попасться все что угодно, вплоть до металлических частиц. Самостоятельно обрабатывать его сложно и долго. Поэтому лучше купить уже обработанную веревку Анастасия Ермолаева

В целом, по словам эксперта, веревки подбирать нужно исходя из техники безопасности и личных предпочтений мастера и модели.

Каким должен быть хороший мастер Шибари?

Егор Шевчук подчеркнул, что главные качества хорошего мастера Шибари — это ответственность и уверенность. По словам эксперта, на протяжении всего процесса тот, кто связывает, берет на себя полную ответственность за психологическое и физическое состояние модели.

Мой учитель часто говорил, что это похоже на танец паука и бабочки, попавшей в его сети. Попала ли она в нее по неосторожности или по собственной воле? Так или иначе, теперь ее судьба полностью во власти хозяина паутины Егор Шевчук

Шевчук добавил, что хороший мастер также должен проявлять эмпатию и следить за реакцией связанного партнера. В этом, по словам эксперта, и заключается смысл Шибари — изучить другого человека в процессе эмоционального и физического взаимодействия. «По отдельности мастер не может чувствовать ощущения "бабочки", а модель не может понять роль "паука". И только в момент общения они приближаются к постижению чувств друг друга», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Поэтому хороший мастер должен всегда находиться в коммуникации со связанным партнером, следить за его комфортом и делать все, чтобы модель чувствовала себя расслабленно, считает Шевчук. Ведь суть практики Шибари — тренировка расслабления и доверия к миру.

Какие есть техники Шибари?

Егор Шевчук рассказал, что, как и любое боевое искусство в Японии, Шибари начинается с «кихон». Этот термин означает базовые элементы — узлы, которые лежат в основе всех известных на данный момент способов фиксации и подвешивания модели. Так что каждый практикующий мастер начинает обучение именно с «кихон».

Шевчук добавил, что, чем лучше мастер изучит базовые узлы и техники, тем увереннее он сможет надстраивать нестандартные конструкции, основываясь на своей творческой идее.

Обучение мастера основывается на трех этапах — постижение техники, углубление в технику и отход от техники Егор Шевчук

В целом освоить базовые элементы связывания рук и ног будет несложно даже новичку. Обучение стоит проводить под руководством опытного наставника, однако дома можно потренировать основные приемы.

Какие базовые элементы Шибари можно освоить дома?

В домашних условиях можно выучить пару базовых элементов связывания рук и ног, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не причинить боль модели или самому себе.

Руки

Например, для рук можно попробовать узел «стремя» — он довольно простой, но надежный. Плюс в том, что «стремя» нельзя затянуть самостоятельно. Поэтому связанный человек не сможет случайно нанести себе травму. Однако в любом случае стоит соблюдать аккуратность.

Как завязать узел «стремя»

Таким способом можно завязать руки как спереди, так и за спиной модели.

Ноги

Что касается связывания ног, там техника немного сложнее.

Как связать ноги в базовой технике «Шибари»?

Освоив эти техники, на более поздних этапах можно будет пробовать накладывать более замысловатые узлы. Однако в любом случае и сам связанный человек и тот, кто связывает, должны соблюдать технику безопасности.

Как сделать Шибари безопасным?

Анастасия Ермолаева подчеркнула, что техника безопасности — первое, что стоит изучить, прежде чем пробовать Шибари.

Начинать лучше с азов. Сложные узлы и обвязки нужно пробовать уже на более поздние этапах. Техникам подвешивания учиться самостоятельно нельзя — только под присмотром опытного мастера, иначе это может привести к травме Анастасия Ермолаева

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что ключ к безопасному связыванию — постоянный контроль состояния модели. «Я при связывании всегда проверяю чувствительность рук и ног связанного партнера, чтобы не передавить сосуды и нервные окончания», — подчеркнула эксперт. Также она привела еще ряд правил которые необходимо соблюдать.

Техника безопасности в процессе Шибари