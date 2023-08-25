Почему у многих борцов сломанные уши

Если взглянуть на борцов, можно заметить, что у многих из них есть такая особенность, как сломанные уши. Почему это происходит?

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Один из наиболее распространенных видов повреждений у борцов - это так называемое "борцовское ухо". Это состояние, при котором ушная раковина становится деформированной и заполняется кровью или жидкостью. В результате этого ухо приобретает характерную внешность, напоминающую цветок капусты или пельмень.

Научные исследования показывают, что причиной развития борцовского уха является повреждение хряща ушной раковины. Во время борьбы, спортсмены подвергаются интенсивным физическим воздействиям, таким как захваты головы. Попытка вырваться из таких захватов может привести к повреждению кровеносных сосудов, находящихся в хряще ушной раковины, и вызвать кровоизлияние. Если кровь не удаляется, она может привести к образованию фиброзного материала, который приводит к деформации уха.

Однако, не все борцы подвержены этому состоянию. Научные исследования показывают, что наличие борцовского уха зависит от нескольких факторов. Во-первых, это генетическая предрасположенность. Некоторые люди имеют более слабые связки и ткани, что делает их более подверженными повреждениям. Во-вторых, это стиль борьбы. Некоторые виды борьбы, такие как греко-римская или самбо, связаны с большим риском получения травмы уха, чем другие виды борьбы.