Женщина стала суррогатной женой и разбогатела

В Бразилии пользуются успехом суррогатные жены, с которыми за деньги можно посмотреть футбол или поужинать. Об этом сообщает New York Post.

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24-летняя бразильская модель Баби Паломас требует за свои услуги 30 тысяч долларов.

«Я делаю то, чего обычные жены часто предпочитают избегать. Например, смотрю футбольный матч по телевизору и не жалуюсь», — пояснила она.

Женщина рассказала, что мечтает выйти замуж и создать семью. Пока этого не произошло, она тренируется со своими фанатами. Кроме того, эта работа помогла ей разбогатеть.

Паломас никогда не посещает дома своих клиентов, но проводит с ними время в виртуальном пространстве. Они вместе смотрят фильмы или ужинают.

Модель утверждает, что ее присутствие очень важно для клиентов.

«Эти мужчины открываются передо мной и рассказывают о своей жизни», — сказала она.