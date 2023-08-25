50 лет назад мир узнал, что такое стокгольмский синдром

50 лет назад шведский рецидивист Ян-Эрик Олссон совершил нападение на отделение банка в Стокгольме, ранив полицейского и взяв в заложники четверых работников банка.

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Одна из заложниц во время переговоров с премьер-министром Швеции Улофом Пальме заявила, что больше опасается полиции, чем преступников, и попросила выполнить все требования похитителя. Даже после успешной полицейской операции по освобождению заложники помогали преступнику нанять адвокатов.

Впервые понятие "стокгольмский синдром" ввел в обращение шведский криминолог и психиатр Нильс Бейерут. Его дочь рассказывала, что отец никогда не думал, что введенный им термин станет таким популярным и будет использоваться повсеместно.

Понятие "стокгольмский синдром" используется для описания отношений между жертвами похищений со своими похитителями.

Зачастую заложники начинают проявлять симпатию к своим похитителям и даже могут препятствовать деятельности правоохранительных органов.

По мнению экспертов, "стокгольмский синдром" является реакцией на стресс, психологическим механизмом выживания. Ученые до сих спорят, имеет ли отношение сидром к психическому состоянию или же он - исключительно "рациональный выбор, который делают люди, когда сталкиваются с чрезвычайной опасностью".