Поиски сына и 12 миллионов в долг: как тратят деньги победители викторин и лотерей?

Телевикторины и лотереи – один из немногих способов моментально разбогатеть. Шансы выиграть в интеллектуальной игре выше – тут все зависит от эрудиции, способности сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и, конечно, удачи. К примеру, в новой интеллектуальной викторине «Миллион за 5 минут» на телеканале «МИР» вопрос и ответ должны уложиться в семь секунд – успей или пасуй. Вопросы же могут быть из любой области, от истории до технологий.

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Однако важно не только сорвать большой куш, но и суметь им грамотно распорядиться. Известно множество случаев, когда новоиспеченные миллионеры тратили все деньги на предметы роскоши и алкоголь. Прожив несколько лет в режиме непрекращающейся вечеринки, они оставались у разбитого корыта – особенно это касается победителей лотерей, где и суммы больше, и выигрыш не зависит от интеллекта. MIR24.TV рассказывает несколько историй из жизни российских счастливчиков.

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Побороться за крупный приз теперь можно в новой увлекательной телеигре. Телеканал «МИР» запускает новое шоу «Миллион за 5 минут», где участникам предстоит отвечать на вопросы из разных областей знаний. Самый быстрый и эрудированный, кто верно ответит на 40 вопросов за пять минут, получит заветный миллион. А вы смогли бы ни разу не ошибиться? Смотрите интеллектуальную викторину «Миллион за 5 минут» на телеканале «МИР» 25 августа в 18:50 и проверьте свои знания!

Поиски сына, подержанный автомобиль и новый компьютер

Первым россиянином, выигравшим миллион в интеллектуальной телеигре, считается петербуржец, химик по образованию Игорь Сазеев. В 2001 году мужчина поразил зрителей популярного шоу своей эрудицией и с легкостью дошел до конца. Правда, после уплаты налогов в размере 35% от суммы выигрыша на руки он получил 650 тысяч рублей. Но цены тогда были другие.

Первом делом Сазеев отправился в Германию – искать сына, которого бывшая жена увезла без его ведома. Ему удалось найти ребенка, с тех пор отец и сын начали регулярно общаться. Выполнив свою главную задачу, Игорь отправился в путешествие по Европе со второй женой, купил подержанный автомобиль, сделал ремонт в квартире, приобрел новый компьютер – и после всего этого осталось еще 250 тысяч рублей, которые мужчина решил вложить в бизнес. Позже Сазеев признался, что доверился не тем людям и прогорел. Сегодня эрудит живет обычной жизнью, у него пятеро детей и несколько внуков.

Путешествие по Европе

В 2003 году миллион в той же игре выиграли Юрий и Ирина Чудиновских из Кирова – пара участвовала в специальном «семейном» выпуске. Юрий на тот момент работал заместителем директора компьютерной фирмы, Ирина – школьным завучем. Одним из людей, поздравивших семью Чудиновских по окончании игры, был Игорь Сазеев – когда-то они с Юрием учились в параллельных классах в 45-м интернате при Ленинградском госуниверситете.

Счастливчики рассказывали, что на выигранные деньги отправились в путешествие по Европе и побывали в десяти странах. Часть суммы ушла на бытовые нужды, а еще часть Юрий и Ирина, как писали некоторые СМИ, положили на депозит, чтобы получать стабильный доход. Юрий Чудиновских потом еще не раз участвовал в различных интеллектуальных телешоу, но былого успеха не повторил.

Дача для мамы и путешествие по святым местам

Светлана Ярославцева стала первой россиянкой, которая выиграла в телеигре сумму три миллиона рублей. Филолог из подмосковного Троицка дошла до финала викторины в 2006 году. О том, как она планирует распорядиться деньгами, женщина не распространялась: известно лишь то, что Светлана приобрела себе квартиру и купила маме дачу на берегу пруда. Часть денег Ярославцева потратила на поездку в Израиль – по святым местам. Она побывала на Мертвом море, в Иерусалиме, Нетании и Эйлате.

Внедорожник для мужа и помощь односельчанам

Были в России и другие победители викторин с призовым фондом в миллион и даже три миллиона рублей, но цифры эти меркнут по сравнению с выигрышами в лотерею. В 2017 году 63-летняя жительница поселка Панино в Воронежской области Наталья Власова получила 506 миллионов рублей. Чтобы подработать на пенсии, женщина пекла пирожки и продавала их на автостанции. Под Новый год и на день рождения Наталья всегда покупала лотерейный билет, и он наконец принес ей богатство.

Новоиспеченная миллионерша так и осталась жить в родном Панино, на выигрыш отремонтировала дом, помогла дочерям с жильем, купила мужу внедорожник, чтобы удобно было ездить на рыбалку, помогла соседям по поселку в трудных ситуациях, а также приходу храма Казанской Божией Матери в Панино.

Двухуровневая квартира в центре Петербурга и 12 миллионов в долг

В 2009 году страну облетела история предпринимателя из Санкт-Петербурга Альберта Бегракяна, которому лотерейный билет принес 100 миллионов рублей. Мужчина решил как можно быстрее потратить деньги, «чтобы не потерять»: купил себе и отцу автомобили, шикарную двухуровневую квартиру в центре Петербурга, помог сестре в Армении, одолжил друзьям в общей сложности 12 миллионов рублей, часть суммы положил в банк и начал строить гостиницу в Тамани.