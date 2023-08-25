Россияне выбрали лучших литературных героев в кино

Российские зрители выбрали лучших литературных персонажей в кино.

© Unsplash

В преддверии Дня российского кинематографа книжный сервис "ЛитРес" и онлайн-кинотеатр START провели опрос среди пользователей.

Оказалось, что наиболее удачным литературным героем в советском кино россияне считают Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова. За него отдали свои голоса 58% участников опроса.

Вторую строчку занял профессор Преображенский из "Собачьего сердца", роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. Третье место занял Остап Бендер из "12 стульев" в исполнении Арчила Гомиашвили.

Что касается российских кинолент, здесь фаворитами россиян стали Маргарита в исполнении Анны Ковальчук (сериал "Мастер и Маргарита") и Воланд, которого сыграл Олег Басиашвили.

Вместе с тем по итогам опроса выяснилось, что 90% респондентов больше импонируют герои книжных произведений. И только 10% отдают предпочтение их экранному воплощению.