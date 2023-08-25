Жительница Волгоградской области родила ребёнка весом более шести килограммов

Рост мальчика — 63 сантиметра. Такие данные комитет здравоохранения региона привёл в своём Telegram-канале. Специалисты уточнили, что эти параметры соответствуют возрасту трёхмесячного ребёнка. «40-летняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6 килограммов 180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров — 63 сантиметра», — говорится в публикации. Отмечается, что ребёнок появился на свет при помощи кесарева сечения. Медики объясняют большой вес младенца заболеванием матери: у неё диагностирован гестационный сахарный диабет. В областном комитете здравоохранения добавили, что у женщины это уже пятый ребёнок.