«Красота требует жертв»: 9 опасных бьюти-средств и практик

В погоне за красотой люди способны на многое: изнурять себя тренировками и жесткими диетами, ложиться под нож хирурга, употреблять чудо-таблетки. Но это — детский лепет по сравнению с тем, что творилось раньше, когда большинство бьюти-средств могли свести в могилу. И мы говорим не только о корсетах. Рассказываем о 9 бьюти-средствах, которые были опасны для жизни и, к счастью, остались в прошлом.

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Свинцовые белила

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Белоснежная кожа издавна считалась синонимом красоты, и в погоне за аристократической бледностью красавицы прибегали к косметике. Одним из популярнейших средств на протяжении десятилетий оставались белила в форме пудры или мази. Вот только белый оттенок достигался благодаря смеси свинца и известки, в результате которого получался хлористый осадок нужного цвета, который и наносили на кожу. При продолжительном использовании, когда свинец из белил попадал в кровь при вдыхании пудры или случайном проглатывании, наступало отравление тяжелыми металлами, и аристократическая бледность наступала сама собой, потому что начиналась анемия. Также ухудшалась работа нервной системы, появлялись нарушения слуха. В целом снижался срок созревания и жизни эритроцитов, что в конечном итоге могло привести к летальному исходу.

Помет и слизь

Во многих странах упоминаются крема для кожи с использованием испражнений животных и птиц. Некоторые бьюти бренды до сих пор используют продукты жизнедеятельности животных в своих составах, например, муцин улиток. Но в прежние времена жестких стандартов качества не было, при дворах творили кто во что горазд и иногда это могло принести неожиданные последствия. Например, использование улиток могло закончиться плачевно, если внутри моллюска обитали гельминты. Красавице было достаточно неаккуратно облизнуть губы, чтобы заполучить пассажира в свой организм, а вместе с ним, через некоторое время, обрести и бледность с кукольной худобой.

Ртуть от прыщей

Ртуть вплоть до двадцатого века была довольно популярным сырьем для различных производств. Ее использовали и для выделки фетра, и для окрашивания обоев, и в косметику ее тоже добавляли. Металл использовался в омолаживающих кремах для осветления кожи, избавления от несовершенств, и для пигментации декоративных косметических средств. В девятнадцатом веке была распространена практика нагревания ртутного крема, нанесенного на кожу, чтобы усилить действие состава. Первое время эффект действительно был — приобреталась и бледность, и мягкость кожи, но затем наступало отравление ртутью. Как и в случае с другими тяжелыми металлами, нарушалась работа нервной и кровеносной систем.

Радиоактивные румяна для сияния кожи

«Естественное сияние кожи» — сегодня это популярный слоган в мире декоративной косметики. А в начале прошлого века эти слова подкреплялись делом. В 1932 году фармаколог Алексис Муссали запустил во Франции бренд косметики Tho-Radia. Рекламные буклеты обещали сияние кожи, блеск глаз и неотразимую красоту — достаточно только воспользоваться румянами и помадой бренда. Секрет красоты был прост — радий в составе. В те времена радиоактивными веществами увлекались примерно также, как электричеством в конце девятнадцатого века. За 5 лет существования бренд успел обзавестись мировой славой, но уже в 1937 году он закрылся, когда во Франции ввели ограничения на торговлю токсичными веществами.

Крема для удаления волос вместе с кожей

Вы думаете, только в 20 веке человечество решило избавиться от нежелательных волос? Попытки предпринимались и в восемнадцатом веке. Оттуда же до нас дошел один из рецептов крема для депиляции — Toilette de Flora. Чтобы получить нежную кожу без единого волоска, использовалась смесь негашеной извести, селитры и аурипигмента. Негашеная известь содержит оксид кальция, который может вызвать ожоги кожи, повреждение глаз и раздражение дыхательных путей. Селитра или нитрат калия могут вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также выделять токсичные пары при сжигании при слишком высокой температуре. Она еще в древности использовалась для создания пороха. Аурипигмент представляет собой минеральную форму сульфида мышьяка, который очень токсичен. Он может выделять токсичные пары, а при попадании на кожу может вызывать струпья, волдыри и язвы, а также возможное выпадение волос. При длительном воздействии он может даже вызвать отказ органов.

Мышьяк для всего

Ну куда же мы без самого популярного бытового яда? Мышьяк тоже долгое время, вплоть до двадцатого века, пользовался популярностью у производителей косметики. Его применяли во всех видах косметических средств: таблетки для бледности кожи, составы для осветления волос, пудры, румяна, крема. Универсальное средство для красоты приносило пышный букет побочных эффектов: анемию, диарею, внутренние кровотечения и, конечно, мучительную смерть.

Завивка для волос с использованием открытого пламени

Упругие кудри привлекали внимание уже в девятнадцатом веке, тогда же стали появляться первые методы искусственной завивки волос. На сегодняшний день они больше звучат как изощренная пытка или аттракцион для любителей пощекотать себе нервы. Первым человеком, применившим практичный термический метод, был Марсель Грато в 1872 году. Он изобрел пару специально изготовленных щипцов, у которых одна пластина имела круглое поперечное сечение, а другая — вогнутое, так что при закрытых щипцах одно входило в другое. Щипцы обычно нагревали над газовым или спиртовым пламенем, а правильная температура достигалась путем проверки щипцов на газете; если бумага слегка подрумянилась, то нужная температура для прожарки волос была достигнута. Если клиенту везло, и щипцы держали достаточно далеко от кожи головы, то обходилось без ожогов. Но одной температуры было недостаточно, чтобы желанные локоны держались достаточно долго.

В начале двадцатого века Карл Несслер придумал состав, с помощью которого удалось добиться долгосрочного эффекта. Для этого Несслер использовал смесь воды и коровьей мочи, которую наносили на волосы клиенток. Позже от этого ингредиента отказались и для завивки начали использовать гидроксид натрия, довольно едкое вещество, которое при нагревании до 100 градусов Цельсия позволяло сформировать завиток.

Серная кислота для идеального блонда

Осветлять волосы люди начали еще в Средневековье. И тут, в угоду моде, в ход шли самые разные ингредиенты и составы. На головы наносили в буквальном смысле все: составы с использованием свинца, экстракты трав, выжигавшие пигмент волос, разномастные глины, но самым мощным ингредиентом была серная кислота. Ее открыли еще в Античности, и уже к эпохе Ренессанса алхимики научились получать ее искусственным путем. Железо в золото она не превращала, зато из брюнетки в блондинку — запросто. Достаточно было нанести состав на волосы и предоставить солнцу сделать свою работу. Правда, серная кислота оставляет химические ожоги и может начисто лишить волос и скальпа, если не соблюсти правильные пропорции.

Эпиляция с лучевой болезнью