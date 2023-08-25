86-летний мужчина украл личность брата и жил с его именем полвека

86-летний американец был признан виновным в том, что украл личность брата. Как сообщает Fox News, мужчина попытался заработать на использовании его номера социального страхования.

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Наполеон Гонсалес из города Этна, штат Мэн, присвоил личность своего покойного брата Гильермо. Гильермо ушел из жизни в 1939 году будучи ребенком, а в 1965 году Наполеон впервые воспользовался его именем. Он жил под именем Гильермо полвека и смог зарегистрировать на него несколько паспортов, идентификационных карточек и дополнительный номер социального страхования, благодаря которому получал дополнительные выплаты.

Впервые его заподозрили в мошенничестве еще в 2010 году, в связи с чем часть выплат была приостановлена. А в 2020 году началось новое расследование, после того как электронная система распознавания лиц обнаружила Гонсалеса на двух разных идентификационных карточках. 18 августа мужчина предстал перед судом по нескольким обвинениям в мошенничестве.

В ходе заседания Гонсалес сообщил суду, что присвоил личность брата по указанию управления специальных расследований ВВС, поскольку в 1960-х участвовал в операции под прикрытием. Он также признал, что впоследствии имитировал собственную кончину и продолжил жить по документам брата.

Гонсалесу грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным. По словам его адвоката Харриса Мэттсона, прокурору не удалось доказать все пункты обвинения, и его клиент, учитывая почтенный возраст, должен избежать тюремного срока.