«Чудовищность моих преступлений безмерна»

Николай Бухарин был революционером с выражением лица, напоминающим святого, идеологом партийной линии и обожаемой всеми фигурой. Сталин прозвал его "бухарчиком", а Ленин относился к нему как к собственному сыну.

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Бухарин также был талантливым карикатуристом. Его карандаш создал единственные портреты Сталина, нарисованные по натуре, а не по фотографии. Бухарин изображал всех, включая высокопоставленных лиц, и публиковал свои карикатуры на страницах газеты "Правда". Когда злобные языки доносили Сталину о новой карикатуре, он отвечал: "Бухарчика не трогать!".

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Друг и соперник

В последние свои дни Ленин называл Бухарина сыном. Он фактически умер на его руках. Их связывали долгие, тесные, почти дружеские отношения. Бухарин - тот человек, который позволял себе не соглашаться с Лениным. Они спорили при встречах и в своих работах, но это был поединок равных. Ленин безмерно ценил Бухарина и держал при себе. И как друга, и как главного врага. Николаю Бухарину удавалось даже быть третейским судьёй в спорах Троцкого и Ленина. Он говорил, что их дискуссии напоминают спор человека, называющего стакан стеклянным цилиндром, и человека, называющего тот же стакан инструментом для питья. Ленин использовал пример Бухарина со стаканом для изложения некоторых взглядов марксизма, не понятых, с его точки зрения, Троцким и Бухариным. Рассуждение получило название "Диалектика стакана". Ленин познакомил Бухарина со Сталиным. Бухарин помог написать Сталину работу по национальному вопросу, ту самую работу, которая ляжет в основу его курса.

За революцию! За НЭП!

Троцкий был ещё одним "заграничным" другом Бухарина. Они познакомились в Америке, где совместно выпускали журнал. На революцию они оба "опоздали". Ленин доехал быстрее. Но в отличие от Троцкого Бухарин не стремился к абсолютной власти. Их пути начали расходиться сразу по возвращении. Троцкий сначала "гнул" военный коммунизм и мировую революцию, в чем Бухарин даже поддерживал друга, но если Троцкого "заело" на этих идеях, то Бухарин был более динамичен в своих воззрениях. Окончательно разошлись они во время НЭПа. Бухарин видел, что политика НЭПа приносит свои плоды, что страну сейчас не нужно в очередной раз "вздыбливать", это может её разрушить. Троцкий же был непреклонен. В итоге, Бухарин оказался тем человеком, кто организовал ссылку Троцкого. Ничего личного. Только революция.

Опасный любимец

У Бухарина уникальная и трагическая во многом судьба. Он не был типичным большевиком, не воевал на фронтах Гражданской, но из всех соратников был одним из самых крупных профессионалов революции. Он был очень живым человеком, Ленин называл его "любимцем партии". Бухарин был великолепным оратором, что очень ценилось, но при этом в живом человеческом общении был очень открыт, много шутил. Про него говорили, что он больше похож на святого, чем на революционера. Он был на ты со всеми. Его уважали, любили и боялись, как боятся всякий неординарный ум.

Самородок-профессионал

Бухарин был талантливым журналистом. В Россию из эмиграции он вернулся, имея хорошую журналистскую подготовку. Он выпускал в Нью-Йорке журнал "Новый мир". Бухарин много лет был редактором "Известий" и "Правды". Он прошел хорошую школу пропаганды и мастерски владел форматами. Бухарин был известен как специалист не только в советской России, но и за рубежом. Шутка ли - инициатор и редактор Большой Советской энциклопедии... У французского интеллектуала Андре Мальро был проект поставить Бухарина во главе редакции неосуществлённой международной "Энциклопедии XX века". Это не удивительно: Бухарин в совершенстве владел несколькими языками и обладал энциклопедическими знаниями.

Душитель и друг литераторов

Бухарин был одним из самых образованных людей своего времени. Он много и плодотворно общался с литераторами, дружил и работатал с Горьким и Пастернаком. Очень ценил Мандельштама. Именно Бухарин выразил поддержку арестованному поэту, и расстрел ему заменили ссылкой. Сложные отношения у Бухарина были с Есениным. Одно время он считал его "вредным" поэтом, выражающим в своем творчестве все худшее, что есть в русском человеке. Смягчил свое отношение к Есенину Бухарин уже после самоубийства поэта, которое Николай Иванович, конечно, осудил. Бухарин многое сделал для русской культуры. Он видел в Пастернаке "голос вне хора" и признавал за ним гениальность. Показательный факт: Мандельштам на допросах перечислил всех, кому он читал своё стихотворение о Сталине (за которое и был осужден), но в протоколах допросов нет фамилии Пастернака. Нет её там как раз по причине любви Николая Бухарина к поэзии Пастернака.

Виноватый без вины