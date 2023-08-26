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В США могут запретить американцам пить более двух бокалов пива в неделю

Американские власти могут уменьшить норму алкоголя для своих граждан после пересмотра рекомендаций по употреблению спиртных напитков.

В США могут запретить пить более 2 бокалов пива в неделю
© Unsplash

По информации зарубежного издания Daily Mail, среднестатистическая американка может выпить одну бутылку пива, средний бокал вина или рюмки крепкого алкоголя в день, у мужчин норма выше на один столовый прибор.

Теперь специалисты хотят снизить норму до двух бокалов пива в неделю. Кстати, такие требования уже соблюдаются в Канаде.

Ожидается, что такие ограничения помогут снизить процент заболеваний, связанных с циррозом печени, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями американцем. Также эта инициатива снизит количества аварий на дорогах, которые происходят из-за вождения в нетрезвом виде.