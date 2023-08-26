В США могут запретить пить более 2 бокалов пива в неделю

Американские власти могут уменьшить норму алкоголя для своих граждан после пересмотра рекомендаций по употреблению спиртных напитков.

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По информации зарубежного издания Daily Mail, среднестатистическая американка может выпить одну бутылку пива, средний бокал вина или рюмки крепкого алкоголя в день, у мужчин норма выше на один столовый прибор.

Теперь специалисты хотят снизить норму до двух бокалов пива в неделю. Кстати, такие требования уже соблюдаются в Канаде.