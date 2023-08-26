В США могут запретить пить более 2 бокалов пива в неделю

В США могут запретить американцам пить более двух бокалов пива в неделю
Американские власти могут уменьшить норму алкоголя для своих граждан после пересмотра рекомендаций по употреблению спиртных напитков.
По информации зарубежного издания Daily Mail, среднестатистическая американка может выпить одну бутылку пива, средний бокал вина или рюмки крепкого алкоголя в день, у мужчин норма выше на один столовый прибор.
Теперь специалисты хотят снизить норму до двух бокалов пива в неделю. Кстати, такие требования уже соблюдаются в Канаде.
Ожидается, что такие ограничения помогут снизить процент заболеваний, связанных с циррозом печени, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями американцем. Также эта инициатива снизит количества аварий на дорогах, которые происходят из-за вождения в нетрезвом виде.