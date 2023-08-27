День 27 августа в истории
День российского кино
27 августа 1919 года председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения». В ведение комиссариата перешли все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность страны.
В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День советского кино. Свое нынешнее название праздник получил после распада СССР.
Премьера первого российского фильма состоялась 15 октября 1908 года. Зрители увидели 7-минутную немую картину «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, снятую по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». В 1925 году на экраны вышла первая цветная отечественная лента — «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.
До распада СССР ежегодно снималось до 200 художественных лент. В 1990-е годы из-за экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, и только после 2000 года в России начался подъем киноотрасли.
На сегодняшний день в РФ существует около 40 отечественных киностудий, в которых производятся свыше 100 фильмов год. Государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на поддержку и производство российских фильмов.
День шахтера
Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
Начало горному делу в России было положено при великом князе Московском Иване III во второй половине XV века. Но лишь в годы царствования Петра I оно начало активно развиваться. Он первым увидел «…пользу рудокопных заводов, от которых земля богатеет и процветает». Началось интенсивное развитие горнозаводской промышленности в центральной части России, на Урале, в Сибири.
К концу XIX века горное дело заняло главное место в ряду других отраслей российской промышленности. Число занятых горнозаводскими промыслами рабочих составляло более 400 тысяч человек. К началу XX века добыча угля возросла до 12 миллионов тонн, а в 1913 году достигла почти 36 миллионов тонн.
И сегодня угольная промышленность России является одной из системообразующих. В 2012 году была принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года. Добычу угля в нашей стране осуществляют около 200 угольных предприятий, в том числе свыше 70 угольных шахт и более 120 разрезов.
Сегодня День шахтера отмечают также угольщики Белоруссии, Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Украины.
Международный день бокса
Главный праздник всего мирового боксерского сообщества появился в 2017 году и отмечался 22 июля. В прошлом году было принято решение перенести его празднование на 27 августа.
Спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э. В программу античных Олимпийских игр были включены кулачные бои. Древний бокс отличался от современного: спортсмены дрались до тех пор, пока один из них не терял сознания или не сдавался.
В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18-го века. Его основателем и первым официально признанным чемпионом считается Джеймс Фигг. Олимпийским видом спорта бокс стал в 1920 году.