День 27 августа в истории

День российского кино

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27 августа 1919 года председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения». В ведение комиссариата перешли все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность страны.

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В 1980 году указом Президиума Вер­ховного Совета СССР был учрежден День советского кино. Свое нынешнее название праздник получил после распада СССР.

Премьера первого российского фильма состоялась 15 октября 1908 года. Зрители увидели 7-минутную немую картину «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, снятую по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». В 1925 году на экраны вышла первая цветная отечественная лента — «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

До распада СССР ежегодно снималось до 200 художественных лент. В 1990-е годы из-за экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, и только после 2000 года в России начался подъем киноотрасли.

На сегодняшний день в РФ существует около 40 отечественных киностудий, в которых производятся свыше 100 фильмов год. Государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на поддержку и производство российских фильмов.

День шахтера

Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

Начало горному делу в России было положено при великом князе Московском Иване III во второй половине XV века. Но лишь в годы царствования Петра I оно начало активно развиваться. Он первым увидел «…пользу рудокопных заводов, от которых земля богатеет и процветает». Началось интенсивное развитие горнозаводской промышленности в центральной части России, на Урале, в Сибири.

К концу XIX века горное дело заняло главное место в ряду других отраслей российской промышленности. Число занятых горнозаводскими промыслами рабочих составляло более 400 тысяч человек. К началу XX века добыча угля возросла до 12 миллионов тонн, а в 1913 году достигла почти 36 миллионов тонн.

И сегодня угольная промышленность России является одной из системообразующих. В 2012 году была принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года. Добычу угля в нашей стране осуществляют около 200 угольных предприятий, в том числе свыше 70 угольных шахт и более 120 разрезов.

Сегодня День шахтера отмечают также угольщики Белоруссии, Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Украины.

Международный день бокса

Главный праздник всего мирового боксерского сообщества появился в 2017 году и отмечался 22 июля. В прошлом году было принято решение перенести его празднование на 27 августа.

Спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э. В программу античных Олимпийских игр были включены кулачные бои. Древний бокс отличался от современного: спортсмены дрались до тех пор, пока один из них не терял сознания или не сдавался.