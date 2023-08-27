Как арский фермер растит папайи, маракуйи и бананы

Жительница Арского района Элина Калимулина — гровер, выращивающий экзотические растения в татарстанской глубинке. Девушка высадила на участке в 50 соток папайю, маракуйю, инжир и другие культуры, но проект, созданный по зову души, пока не приносит прибыли. Сейчас его автор всеми силами пытается спасти свой "лес". О чем мечтает приверженец пермакультуры — в материале "Реального времени".

© Реальное время

"Экзотам стало тесно"

Видео дня

Выращивать растения у Элины Калимулиной получалось еще с детства. Даже будучи ребенком, она пересаживала растения всем родственникам, подругам, учителям в школе. Став взрослой, девушка не оставила это занятие:

"Более трех лет я выращивала экзотические растения из косточек в горшочках дома. Находила их сама или привозили друзья со всего мира. Мое увлечение привело к тому, что вся моя квартира стала похожа на один большой ботанический сад. Когда я поняла, что моим экзотам тесно и что они и рады были бы дать плоды, но в горшочках это невозможно, я решила, что надо найти подходящее пространство".

Долгое время Элина жила и работала в Москве, затем переехала в Казань, занималась маркетингом. Позже запустила проект по доставке фруктов "Фруктазия", который работал два года.

"Когда у нас была уже налажена четкая система доставки, я начала задаваться вопросом: а тем ли я занимаюсь? Я начала искать себя, свое предназначение. Хотела ответить на вопрос, для чего я пришла в этот мир. Идея выращивать лес пришла во время медитации — пришел такой ответ, что я рождена для того, чтобы сажать лес", — считает девушка.

"Папайя, маракуйя, инжир прижились и начали плодоносить!"

Начались активные поиски круглогодичных теплиц, посещение разных комплексов. Наконец-то нашлось подходящее место в деревне Старый Яваш Арского района. Здесь были три промышленные теплицы, общая площадь которых составляла 560 кв. м. Хозяин просил за участок с инфраструктурой 4,2 млн рублей. Таких денег у начинающего фермера не оказалось. В итоге договорились взять участок в 50 соток с теплицами и домом в аренду.

"Растения я начала высаживать сразу. Но в первый год во время холодов погибли практически все тропические растения — манго, лонганы, личи, салакки, рамбутаны. А вот папайя, маракуйя, инжир очень хорошо прижились и, самое удивительное, начали плодоносить!" — рассказывает Элина.

До того, как теплицы были проданы, они простаивали три года. На протяжении этого времени здесь не вели никакой деятельности. Вся инфраструктура разрушалась. Единственное, что делали прежние хозяева — прогревали трубы зимой, чтобы они не лопнули. В итоге девушка столкнулась с серьезными проблемами, решение которых требовало крупных финансовых вложений. Необходимо было провести ремонт теплиц, отопительных котлов и труб, каждый месяц платить за коммунальные услуги. Как результат, через несколько месяцев накопился долг, и собственники запретили арендатору приезжать в теплицы. Четыре месяца за растениями никто не ухаживал, теплицы были закупорены.

С миру по нитке

"Мне позвонил собственник и сделал последнее предложение — в течение месяца выплатить долги по коммуналке и приобрести участок в собственность. Он назвал последнюю цену — 2,8 млн, — рассказывает девушка".

Но и такой суммы не оказалось, поэтому Элина Калимулина решила прибегнуть к краудфандингу (это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций). Она бросила клич в социальных сетях, на который отозвался предприниматель Булат Кирилов. Как выяснилось позже, он всегда мечтал построить оранжерею с экзотическими растениями, но все его попытки заканчивались неудачей.

В первый же день знакомства молодые люди приехали в теплицы и тут же приняли решение покупать участок:

"После покупки комплекса с теплицами у нас оставался один миллион рублей. Мы знали, что сюда надо вкладываться, но не могли себе представить насколько. У нас ломались котлы, их нужно было восстанавливать, мы проводили в теплицы отопление, освещение. У нас горела проводка, были даже мини-пожары".

Бизнес без прибыли

Сегодня "экзотический лес" в Арском районе цветет, благоухает, плодоносит, но не приносит денег. В теплицах хороший урожай дают перцы и томаты, кстати, перцы здесь растут как многолетние кустарники, хозяйка не пересаживает их каждый год, как обычные садоводы. Овощи чаще всего используют как бартерную систему расчета. Тропические фрукты — папайю, маракуйю — пока не продают, так как гровер хочет сначала провести лабораторные исследования.

"Недавно у нас был проведен такой эксперимент: мы стали принимать гостей за деньги. Но посещения продлились недолго, потому что начался сезон активного ухода за урожаем, сезон жары, сезон полива, когда ты стоишь перед выбором — принимать людей, водить экскурсии или заботиться о растениях, иначе все это умрет. В итоге сейчас перед нами стоят другие ценности. Мы обрубили поток гостей".

Экскурсии планируют возродить зимой, когда выпадет снег, но в другом формате. Есть желание создать питомник тропических растений, чтобы они росли по всему Татарстану. Много и других планов.

"Мы хотим сделать здесь глэмпинг. Кроме того, зал, где можно комфортно заниматься йогой, открыть некий ретрит-центр, где можно проводить медитативные практики. Хотелось бы создать новую туристическую зону, атмосферное место, чтобы приятно провести время с хорошими людьми. Хотелось бы в будущем взаимодействовать с ресторанами Казани, создавать фудкорты".