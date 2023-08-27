Тайна раскрыта: что означают наклейки на бананах и яблоках
Если вы когда-либо задумывались о том, почему груши, яблоки или бананы имеют свою индивидуальную наклейку, то ответ кроется в цепочках поставок, начиная от ферм и заканчивая продуктовыми магазинами.
Стикеры, известные как PLU (Price Look-Up), несут в себе важную информацию как для бизнеса, так и для потребителей. Однако нужно знать их расшифровку.
Когда грузовики, забитые фруктами и овощами, приезжают в супермаркеты, наклейки PLU становятся ключевой информацией о сорте продукта, его цене и происхождении.
Для покупателей они также полезны: вы можете определить, является продукт органическим или обычным. Важно знать, что количество цифр предоставляет информацию о способе выращивания фрукта.
PLU состоит из четырёх или пяти цифр. Четырёхзначный PLU указывает на традиционный способ выращивания, а пятизначный, начинающийся с девяти, говорит о сертификации органического продукта.
Эти коды универсальны и используются по всему миру. Независимо от того, где вы будете находиться, можно понять значение конкретной этикетки.