День шахтера 2023: история праздника и интересные факты

День шахтера в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. Шахтерская профессия считается одной из самых трудных, опасных и вредных для здоровья. Приблизительно 80% работников угольных предприятий работают в условиях, которые представляют опасность и вредят их здоровью. В этой статье мы расскажем о происхождении профессионального праздника шахтеров в России и о том, когда его отмечают в 2023 году.

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Первый документ, который положил начало угольной промышленности России, был подписан Петром I 7 декабря 1722 года. В этом указе «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд» Петр I приказал искать каменный уголь в южных регионах империи.

Профессиональный праздник шахтеров появился много лет спустя в СССР. Считается, что его учредили в честь Алексея Стаханова, который 30-31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля. Он с двумя крепильщиками смог нарубить отбойным молотком 102 тонны угля за одну смену, что превышало норму в 14,5 раза. Это стало началом известного стахановского движения.

По предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько, в сентябре 1947 года в СССР был учрежден ежегодный праздник - День шахтера. Он был установлен отмечать в последнее воскресенье августа. Первый профессиональный день шахтеров отметили 29 августа 1948 года.