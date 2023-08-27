Как Андропов использовал самую известную банду СССР в войне с МВД

В 1970-х годах Казань столкнулась с проблемой разделения между различными молодежными преступными группировками. Среди них самой влиятельной была банда, известная как "Тяп-Ляп".

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"Тяп-Ляп" была первым неформальным объединением молодежи, которое выступало в оппозиции к комсомолу. Основателями группировки были Сергей Антипов, Джавдат Хантимиров и Сергей Скрябин, которые проживали в районе, где находился завод "Теплоконтроль".

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Основатель Антип

Сергей Антипов (Антип), родившийся в 1949 году, является отцом «казанского феномена». Это он в начале 70-х годов создал подростковую банду «Тяп-Ляп». К тому времени у Антипова уже был значительный опыт, который позволил ему быстро завоевать авторитет среди местных жителей. Его уважали за справедливость и знали, что в трудные моменты он всегда готов помочь. Сам Сергей Антипов с 14 лет состоял на учете в детской комнате милиции. Под его руководством в середине 60-х годов были успешно разгромлены боевые комсомольские дружины. Антипов работал на заводе «Теплоконтроль», вел здоровый образ жизни - занимался спортом, не пил и не курил - был начитанным и уравновешенным.

Район, где располагался «Теплоконтроль», был новым. Его окружали поселки, и местная шпана постоянно нападала на «тепловских» ребят. Сергей Антипов решил взять инициативу по защите молодежи с «Теплоконтроля» в свои руки.

Здоровый образ жизни

По словам участников группировки, «никто из них не был поглощен тюремной романтикой». Все началось с желания быть здоровыми и сильными. Соорудили в подвале пятиэтажки спортзал. Так появился сплоченный спортивный кулак, братство, товарищество. Главный принцип «Тяп-Ляпа» гласил: «В беде не бросать, не курить, не пить, проверка силы воли обязательна».

Не бандиты, а были бунтари

«Мы не были бандитами, а были бунтарями. «Тяп-Ляп» никого не насиловал. Шли против блата и коммунистической диктатуры. Ребята были начитанные, их уголовные байки не очень привлекали. Все работали и учились», - рассказывает один из участников ОПГ Эрх Челее. Местные ребята тянулись к Антипу, несмотря на то что он был старше некоторых из их лет 10-15 лет. Впрочем, он был не единственным лидером «Тяп-Ляпа», скорее, первым среди равных. Кроме Сергея Антипова основными лидерами группировки являлись Сергей Скрябин (Скряба) и Джавдат Хантимиров (Джавда). Лидеры поменьше - Михаил Зарахович (Захар), Ильдар Каюмов и Юрий Кондрашин.

Сергей Скрябин

Сергей Скрябин по кличке «Скряба» родился в 1956 году. Имел обширные знакомства среди цеховиков Казани. Высшего образования так и не получил. По словам членов ОПГ, "его везде выгоняли, начиная от военного училища, заканчивая пединститутом. Он даже драться не мог". В группировке уважением не пользовался.

«Скряба был довольно неоднозначной личностью. Хитер, коварен и смекалист, - вспоминает один из участников группировки. - Удар правой у него был страшной силы - у двухметровых кабанов трещали челюсти, хотя сам он был небольшого роста. Он был очень жаден и крайне непорядочен в отношениях даже с теми, кого считал самыми близкими друзьями».

Именно Скрябин занимался вымогательством денег у цеховиков, мошенничеством и рэкетом. Тех, кто не соглашался на условия группировки, по его указанию били, уничтожали, а товар отбирали. Он же имел обширные связи в партийных и торговых кругах. Нередко стравливал лидеров других уличных группировок между собой.

Джавдат Хантимиров

Джавдат Хантимиров, 1956 года рождения, пользовался авторитетом у молодежи. Занимался боксом. Работал электромехаником в молодежном центре. Параллельно являлся внештатным сотрудником КГБ, о чем не раз говорил своим товарищам.«Джавда был смуглым, симпатичным, с осиной талией. Сложен был как современные культуристы. Дружил с детства со Скрябиным. Всегда держался серьезно , даже когда шутил. Со своей девчонкой в общественных местах не появлялся, хоть она и была очень красивой», - вспоминает Эрх Челее.«Отличный парень, честный, твёрдый и надёжный во всех отношениях. У него была своя группа пацанов, очень крутая», - отмечал Сергей Антипов.

Амбиции лидеров и КГБ

По словам Сергея Антипова, "в 1977 году его одного, отбывавшего наказание за аварию в сопровождении сотрудника КГБ перевели с "химии" (стройки народного хозяйства) из Казани в город Нижнекамск". И тут же, по словам участников группировки, "новотатарские" во главе с Даниэлем Бандитом провоцируют "тяпляповцев" на конфликт. Джавдат Хантимиров решает совершить устрашающий "пробег" по Ново-Татарской слободе. Поскольку Хантимиров являлся внештатным сотрудником КГБ, идея "пробега" по словам участников группировки была использована "непосредственно Андроповым для разгрома МВД". Ребята конечно и не догадывались об этом.

По словам Сергея Антипа, по известной западной радиостанции как-то шла передача про драки «Тяп-Ляпа». Андропов всё это использовал против МВД, мол, посмотрите, как плохо работает советская милиция. Сфабриковали дело. Сделавшие это пошли на повышение. Многих в МВД уволили и посадили не за что». Итогом «пробега» стали несколько десятков раненых и двое убитых.

Такие разные судьбы

По окончании расследования 28 «тепловским» были предъявлены обвинения в бандитизме, 36 – в грабежах, 4 - в убийствах и 15 - в покушениях. Джавдат Хантимиров был приговорен к высшей мере наказания. Однако у участников группировки на этот счет есть свое мнение, согласно которому «КГБ предложило Джавде поменять полностью свою жизнь, включая имя. Таким образом он попал в Афганистан. Воевал в группе спецназа, настраивал мирные кишлаки против моджахедов. Как он умер, неизвестно. Тела его никто не видел, на могиле установлен кенотаф. Как рассказывал Сергей Антипов, «приговоренный к смерти, Джавда учил английский язык».

Сергей Антипов был осужден на 15 лет. Побывал не в одной колонии. Неоднократно был в штрафных изоляторах и бараках усиленного режима. Прошел крытые тюрьмы. Везде был в авторитете среди заключенных. Был лично знаком с такими легендарными фигурами, как Вася Бриллиант, Саша Север, Хоббот, Валера Глобус.

«Когда я освобождался, меня много народу встречало. Но отдельно меня встречали воры Валера Глобус и Ринат Иглам», - вспоминал Сергей Антипов. Он пережил лихие 90-е, занялся бизнесом. Антип мирно проживает в Подмосковье и воспитывает сыновей и дочь. «Я криминалом не занимаюсь, родину не предаю», - говорит Сергей Антипов.