Почерк Ельцина: какой «диагноз» поставили графологи

Интерес графологов до сих пор вызывает почерк Бориса Ельцина, особенно его необычная подпись. Проведя анализ написания букв, специалисты выяснили много интересного о Ельцине. В частности, они подтвердили многие характеристики, предоставленные окружением президента. Однако, специалисты опровергли наличие некоторых качеств, якобы присущих Борису Николаевичу.

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Большинство современников Бориса Ельцина, которые имели личное знакомство с президентом России, описывали его как чрезвычайно харизматичную личность. Например, режиссер Эльдар Рязанов высказывался о Ельцине положительно, отмечая его наивность, открытость и простоту. В свою очередь, Владимир Путин отмечал мужественность Бориса Николаевича, его умение общаться с людьми и отсутствие желания прятаться за чужими спинами. Политологи утверждали, что Ельцин был настойчивым и эксцентричным, а его поведение в отношении СМИ было непредсказуемым.

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Противники Бориса Ельцина, как пишет в своей книге «Загогулина в портфеле президента» Сергей Лагодский, говорили о том, что ему присуща излишняя жесткость, трусость, лживость и злопамятность. Подобными качествами наделял Бориса Николаевича и Руслан Хасбулатов, который называл хитрость Ельцина «животной». Хасбулатов также заявлял в своих мемуарах о том, что Ельцин при отсутствии выраженного интеллекта обладал необычайной изворотливостью и страдал жаждой власти, причем власти любой ценой. При этом российский лидер, по словам Хасбулатова, был подвержен страхам, которые легко перерастали в панические состояния.

Наличие у Бориса Ельцина многих черт характера, перечисленные выше, подтверждают и графологи. Впрочем, есть и такие черты, которые специалисты по почерку опровергают. Так, страх, о котором упоминал Хасбулатов, как правило, возникает у сомневающихся и слишком эмоциональных личностей. Как считает Илья Щеголев, который в своей книге «Графология XXI века» анализирует личную подпись Ельцина, у того отмечается дух сомнения. По мнению Щеголева, об этом говорит написание буквы «Б», а точнее разрыв в нижней части овала и нахождение буквы на двух петельках. Щеголев вообще обращает особое внимание на букву «Б», необычное написание которой указывает на своенравный характер. А вот постепенное уменьшение размера букв в подписи обличают скрытного человека.

Несмотря на скрытность, Борису Ельцину действительно была присуща эмоциональность. По крайней мере, об этом свидетельствуют раздутые заглавные буквы подписи президента. Не были чужды Ельцину и артистизм, и стремление выделиться, то есть качества, которыми нередко обладают эмоциональные личности. На основании анализа почерка Бориса Николаевича, как указывает в издании «Ельцин: Я отвечу за все» Виктор Ярошенко, графологи пришли к выводу, что бывшему лидеру страны были свойственны ощущение контакта, чувство зрелища, вкус к импровизации. А сильный наклон букв в подписи Ельцина влево характерен для людей, которые пытаются что-то изобразить из себя, выделиться из толпы, сделать что-либо наперекор всем, бросить обществу вызов.