170 лет назад родился Шухов: в чем секрет его уникальных разработок

Владимира Шухова называют русским Леонардо, а его одно из знаменитых творений – башня на Шаболовке в Москве – включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня 170 лет со дня рождения выдающегося русского инженера. Помимо архитектурных конструкций, он создавал паровые котлы и нефтеперегонные установки. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш – о человеке, обогнавшем свое время.

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«Осенью 1878 года был построен первый российский нефтепровод протяженностью 8,5 верст для перекачки нефти из Балаханов в Баку для переработки и отправки», –рассказал историк Александр Матвейчук.

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Эта конструкция Шухова было сродни революции в отрасли. Вместо бочек, так тогда возили нефть, – трубы. Быстрее, надежнее и дешевле.

Вложенные в нефтепровод деньги окупились за первый же год. И сразу же молодой инженер берется за другую задачу. Так появляются шуховские нефтехранилища. До этого сырье сливали в огромные ямы, вырытые в земле.

«Резервуары были прямоугольной формы. Он же сумел подготовить теорию и рассчитать, что наиболее рациональной формой хранения нефти в железном резервуаре является цилиндрическая», – сказал Александр Матвейчук.

Эти строения называют гиберболоид инженера Шухова. Сетчатые конструкции уникальные и для того времени, и сейчас. Его башня на Шаболовке должна была конкурировать с Эйфелевой. Но в революционные годы не хватило металла. А еще шуховский ГУМ, козырек Киевского вокзала, а Государственный музей изобразительный искусств имени Пушкина называют памятником инженерному гению.

«Здесь Владимир Шухов выступил в качестве проектировщика кровли. Двухуровневая стеклянная крыша обеспечивает не только идеальное музейное освещение. Она связана одной конструкцией с вентиляционными каналами, которые проходят через все здание и подвал. Получается своего рода климат-контроль: не жарко летом, не холодно зимой», – отметил корреспондент.

Он катался на велосипеде, даже участвовал в соревнованиях и прекрасно фотографировал, рассказывает правнук инженера. Большую часть жизни Владимир Шухов посвящал работе. Буквально мыслил математическими формулами, поэтому и расчеты были такими точными. Ни одна из его конструкций не обрушилась. Многие стоят до сих пор.

«Он всегда говорил: «Может меняться государственное устройство, могут меняться люди, которое решают вопросы государства, но те люди, которые здесь живут, останутся всегда. И мы, как ученые, как инженеры, должны сделать все, чтобы этим людям жилось как можно лучше», – поделился правнук В. Шухова Владимир Шухов.