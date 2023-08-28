Самые дорогая древесина в мире: какой уровень цен

Одной из самых ценных пород деревьев является эбеновое дерево. Эбеновая древесина известна своей темной окраской и твердостью. Она используется для изготовления роскошной мебели, музыкальных инструментов и предметов искусства. Стоимость эбеновой древесины на мировых рынках может превышать 10 000 долларов за кубический метр.

© Русская семерка

Другой ценной породой дерева является дуб. Дубовая древесина известна своей прочностью и устойчивостью к влаге. Она широко используется в строительстве, производстве мебели и бочек для хранения вина и спиртных напитков. Стоимость дубовой древесины на мировых рынках может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за кубический метр, в зависимости от качества и размеров.

Другой ценной породой дерева является махагони. Махагони известно своей красивой красно-коричневой окраской и прочностью. Оно широко используется в производстве мебели, музыкальных инструментов и яхт. Стоимость махагони на мировых рынках может достигать 5 тысяч долларов за кубический метр.

Кроме того, бразильская розовая древесина, известная как палисандр, также считается одной из самых ценных пород деревьев. Палисандр известен своей красивой розовой окраской и высокой плотностью. Он используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов и предметов роскоши. Стоимость палисандра на мировых рынках может достигать 5-7 тысяч долларов за кубический метр.