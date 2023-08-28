Что первое сделал Горбачев после смерти Черненко

Михаил Горбачев был немедленно проинформирован о смерти Константина Черненко. Эту печальную новость ему передал доктор Евгений Чазов, работавший в Кремле.

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Каким образом связаны Горбачев и Чазов, и какова роль адресата первого звонка, сделанного будущим президентом СССР в ранние утренние часы марта?

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Верные друзья

Валерий Болдин, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС и руководитель аппарата президента СССР, утверждал, что между Михаилом Горбачевым и главным кремлевским врачом Евгением Чазовым сложились дружеские отношения. Болдин также сообщал, что Чазов регулярно информировал Горбачева о состоянии здоровья генсека, членов Политбюро и секретарей ЦК. Они вместе обсуждали вопросы, связанные с отпуском Константина Черненко. В одном из последних отпусков Черненко заболел отравлением копченой рыбой, что привело к резкому ухудшению его здоровья.

В 1984 году Михаил Горбачев и Евгений Чазов, снова вместе, решили поместить больного Черненко в санаторий Кисловодска. Будущий глава страны и врач буквально вынудили Константина Устиновича согласиться поехать на курорт. О том, что это было самое настоящее давление, свидетельствовала и супруга Черненко. Уже через 10 дней генсека доставили обратно в Москву на носилках. Холодный горный воздух и дождливая погода быстро свалили с ног Черненко, страдавшего эмфиземой легких, и, как выразился Валерий Легостаев, помощник секретаря ЦК Егора Лигачева, не оставили ему ни малейшего шанса на выживание.

Удержать власть

10 марта 1985 года Константин Черненко скончался. Согласно официальным данным, генсек ушел из жизни в 19 часов 20 минут в результате остановки сердца. При этом у Константина Устиновича нарастала печеночная и сердечно-легочная недостаточность. О смерти Черненко первым узнал Михаил Горбачев, причем все от того же Евгения Чазова. Впрочем, последний этого не скрывал. Чазов писал: «…Помню, что уже темнело, когда я позвонил Горбачеву на дачу, так как это был выходной день, и сообщил ему о смерти Черненко». Подтверждала слова Евгения Ивановича и жена Горбачева Раиса Максимовна: «О кончине Черненко Михаилу Сергеевичу сообщили сразу».

Впрочем, Уильям Таубман, автор книги «Горбачев. Его жизнь и время», пишет о том, что Чазов оповестил о смерти Черненко и еще одного человека – председателя КГБ Виктора Чебрикова. Как бы то ни было, Горбачев уже взял инициативу в свои руки. Михаил Сергеевич связался еще с двумя своими коллегами – председателем Совета Министров Николаем Тихоновым и министром иностранных дел Андреем Громыко. Затем будущий президент СССР позвонил заведующему общим отделом ЦК Клавдию Боголюбову, назначив на 22 часа того же дня срочное заседание Политбюро. В период болезни Черненко Горбачев фактически заменял его во всем и теперь стремился удержать эту власть.

Общая тайна

Как вспоминал Егор Лигачев, когда заседание Политбюро закончилось, и он вместе с Михаилом Горбачевым и Виктором Чебриковым вышел на крыльцо здания правительства, над кремлевскими башнями уже брезжил рассвет. Несмотря на это, чиновники условились к 8 часам быть на своих рабочих местах. Ранним утром 11 марта, направляясь на автомобиле на службу, Горбачев первым делом позвонил Евгению Чазову. Чазов писал: «Он (Горбачев) начал с того, что поблагодарил меня за все, что я искренне и бескорыстно делал для него в годы дружбы и особенно в последнее время. Помолчав, добавил, что уверен, как бы ни менялось наше положение, мы и в будущем останемся верными друзьями».