Какой стиль плавания считается самым древним

Плавание – одна из самых древних форм физической активности, которая сопровождает человечество на протяжении многих тысячелетий. Однако какой стиль плавания можно считать самым древним?

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Одним из первых научных исследований, посвященных истории плавания, является работа американского археолога и историка Теда Пейджа. В своей статье "История плавания: от древности до наших дней" он проводит анализ археологических находок и исторических источников, чтобы определить самый древний стиль плавания.

По мнению Пейджа, самым древним стилем плавания является брасс. Он ссылается на изображения на древних египетских рельефах, где изображены пловцы, плавающие в стиле брасс. Эти рельефы датируются приблизительно 2500 годом до нашей эры, что делает брасс самым древним стилем плавания, о котором у нас есть достоверные исторические данные.

Но следует отметить, что история плавания не ограничивается только древним Египтом. В других частях света также были разработаны различные стили плавания. Например, в Индии существует древний стиль плавания, известный как "кумбхакарна". Этот стиль плавания упоминается в древних индийских текстах и представляет собой комбинацию движений рук и ног, напоминающих брасс.