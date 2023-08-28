Какой стиль плавания считается самым древним
Плавание – одна из самых древних форм физической активности, которая сопровождает человечество на протяжении многих тысячелетий. Однако какой стиль плавания можно считать самым древним?
Одним из первых научных исследований, посвященных истории плавания, является работа американского археолога и историка Теда Пейджа. В своей статье "История плавания: от древности до наших дней" он проводит анализ археологических находок и исторических источников, чтобы определить самый древний стиль плавания.
По мнению Пейджа, самым древним стилем плавания является брасс. Он ссылается на изображения на древних египетских рельефах, где изображены пловцы, плавающие в стиле брасс. Эти рельефы датируются приблизительно 2500 годом до нашей эры, что делает брасс самым древним стилем плавания, о котором у нас есть достоверные исторические данные.
Но следует отметить, что история плавания не ограничивается только древним Египтом. В других частях света также были разработаны различные стили плавания. Например, в Индии существует древний стиль плавания, известный как "кумбхакарна". Этот стиль плавания упоминается в древних индийских текстах и представляет собой комбинацию движений рук и ног, напоминающих брасс.
Также стоит упомянуть о стиле плавания, известном как "доггерсвим". Этот стиль плавания был популярен в Великобритании в XVIII веке и представлял собой комбинацию движений рук и ног, схожих с движениями брасса. Однако, несмотря на свою популярность, доггерсвим не может считаться самым древним стилем плавания, так как его история ограничена временем XVIII века.