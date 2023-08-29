Кавказ: что изначально означало это название

Согласно мнению большинства исследователей, слово «Кавказ» имеет древнюю историю и связано с мифологией и древними языками региона. Одна из наиболее распространенных теорий гласит, что слово «Кавказ» происходит от греческого слова «Каукасос», которое, в свою очередь, имеет корни в скифском языке.

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Исследования лингвистов показывают, что в древнеперсидском языке существовало слово «Kafkas», которое означало «белую, сияющую гору». Это слово было заимствовано греками и превратилось в «Kaukasos». В дальнейшем, это слово стало основой для формирования слова «Кавказ» в русском языке.

Однако, не все лингвисты согласны с этой теорией. Некоторые ученые предлагают альтернативные объяснения происхождения слова «Кавказ». Например, одна из теорий гласит, что слово «Кавказ» происходит от иранского слова «Kafkaz», что означает «земля огня».