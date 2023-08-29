«Так и не оправился»: что случилось с Брежневым в Ташкенте незадолго до смерти

Леонид Брежнев умер в 10 ноября 1982 года от остановки сердца. Перед своей кончиной генсек совершил ряд поездок по разным уголкам страны, включая посещение Ташкента. Именно в этом городе произошло роковое событие с Брежневым, последствия которого сильно повлияли на его здоровье.

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Инсульты и клиническая смерть

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Серьезные проблемы со здоровьем у Леонида Ильича Брежнева начались в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Согласно Стивену Коткину, автору книги «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970-2000», в ноябре 1974 года генсек перенес первый инсульт. Однако Евгений Чазов, известный врач, который лечил многих высокопоставленных чиновников, утверждает, что на самом деле Брежнев пережил лишь один инфаркт миокарда, и то когда занимал должность первого секретаря ЦК компартии Молдавии. Такую же версию поддерживает и Виктор Еремин, автор издания «100 великих интриг». Он пишет о том, что Леонид Ильич просто переувлажнился таблетками и впал в невменяемое состояние, в связи с чем КГБ распространил слух об инсульте.

Еремин опровергает и утверждение о том, что в 1976 году с Брежневым случилась клиническая смерть. По мнению Еремина, в тот момент началась борьба за место преемника главы страны. Только и всего. Тем не менее, многие биографы все-таки упоминают историю с клинической смертью. Так, братья Швальнеры, авторы издания «Край спелого боярышника: нерассказанная история России, ХХ век», пишут, что в 1976 году Брежнев перенес еще один инсульт, в результате чего впал в состояние клинической смерти. После этого здоровье Леонида Ильича оставляло желать лучшего: он страдал астенией, атеросклерозом и был способен посвящать работе не более двух часов в день.

Инцидент на авиационном заводе

Несмотря на наличие множества недугов и зависимость от лекарственных препаратов, Леонид Брежнев продолжал совершать поездки по стране даже в последние месяцы своей жизни. В марте 1982 года Брежнев приехал с визитом в Ташкент. Там, как пишет Владимир Медведев в своей книге «Грехи Брежнева и Горбачева. Воспоминания личного охранника», намечались празднества по случаю вручения Узбекской ССР ордена Ленина. Стоит заметить, что на авиационный завод, где с Брежневым и случилось несчастье, он вообще не должен был ехать: программа была и без того насыщенная. Однако Леонид Ильич настоял на том, чтобы встреча на заводе все-таки состоялась.

Понятно, что увидеть генерального секретаря хотелось многим. В цехе собралось немало людей. Добрая часть из них находилась на строительных лесах, которые тянулись через весь цех вдоль корпуса самолета. Как утверждает Алексей Пименов, автор издания «Чисто партийное убийство», вся масса людей передвигалась по лесам вслед за Брежневым, и в какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула, причем, именно на то место, где стоял Леонид Ильич. Леса быстро убрали, а Брежнева вытащили из-под обломков с оборванным ухом и сломанной ключицей.

После Ташкента

Алексей Пименов сообщает, что генсеку даже не стали делать операцию на сломанной ключице: боялись, что сердце не выдержит. Несмотря на это, Брежнев продолжал участвовать в массовых мероприятиях. Он присутствовал и на Первомайской демонстрации и даже стоял на мавзолее 7 ноября 1982 года. А уже 10 ноября того же года Брежнев скончался на государственной даче в Заречье от остановки сердца.