Как современные манси сохраняют культуры и язык

В настоящее время ханты и манси живут на территории всей «тюменской матрешки». В XXI веке представители этих народностей продолжают говорить на родном языке и чтут свои традиции.

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С какими проблемами сталкивается культура манси в современном мире, рассказала председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» Ирина Малых.

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Сохранение языка

Сложно ли в XXI веке – в веке технологий – пропагандировать традиционную культуру среди молодежи?

— Этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, современные технологии позволяют сделать презентацию родной культуры намного ярче. Молодежное отделение организации «Кедр» это всячески демонстрирует. Ребята родились и выросли в национальных поселках. Приезжая получать образование в Тюмени, они сталкиваются с современными технологиями. В силу своего возраста они легко осваивают компьютеры и социальные сети, которые помогают в работе. Например, мы создали современный красочный комикс на родном языке.

С другой стороны, вопрос сохранения языка в условиях города стоит открыто. В родном поселке ты со своей семьей говоришь на родном языке, а в городе все говорят на другом – русском. И тут, с учетом всех современных технологий и веяний, нужно выстраивать формат работы так, чтобы сохранить свои традиции, обычаи, обряды и при этом не закрываться от другой культуры.

РИА "ФедералПресс"

Речь – это семья

В Тюменской области есть стойбища, где язык манси основной, и на русском [языке] плохо разговаривают. Какая работа ведется по сохранению родного языка?

— Сохранение родного языка в условиях города ложится в большей степени на плечи семьи и нашей общественной организации «Кедр». Во-первых, речь – это семья. Если дома говорят на родном языке, то и ребенок тоже будет. А наша задача – в городе объединить молодежь и взрослых для того, чтобы у них появился свой дом, чтобы они могли говорить на родном языке.

У нас есть целая программа по сохранению языка. Это серьезный годовой курс, благодаря которому начинают говорить на мансийском даже те, кто не умел.

Мы проводим вечера, где за чашкой чая разговариваем только на родном языке. Также наши старейшины выпускают разговорники как бытовые, где можно быстро посмотреть слово, так и в форме книжек по темам.

Недавно вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Владимир Климов рассказал, что они помогли поступить абитуриентке Юлия Башева в Институт народов Севера на преподавателя. Как вы поддерживаете детей КМНС? Есть ли программы для будущих студентов?

— Поступление Юли в институт – наш совместный труд. Мы уже несколько лет стимулируем своих ребят идти учиться на преподавателя родного языка. Было несколько выпускниц, с которыми прорабатывали вопрос поступления, но в последний момент они меняли решение. Для нас это большая боль, так как нам не хватает дипломированных носителей родного языка.

Только у народов ханты семь языковых диалектов, нам нужен представитель языка восточных хантов. Юля как раз относится к представителям этого народа. Она уже взрослая, получила образование в Тюмени, сейчас обучается заочно в Санкт-Петербурге. После учебы она вернется в родной Уват, где всех знает, обучать детей будет намного проще. Это большой шаг в сохранении самого редкого восточного диалекта хантыйского языка.

Как манси проводят обряды

Отличительная черта ханты и манси – обряды. Как и где вы их проводите? Как они передаются?

— Ни один национальный праздник, ни одно начало сезона не проходит без обрядов. За соблюдением традиций и правильным проведением обрядов следит совет старейшин. Он у нас сильнейший. Например, мы отмечаем Новый год 7 апреля, но не всегда этот день выпадает на выходной. Если массовые праздники проходят в ближайшее воскресенье после этого дня, то совет старейшин приезжает всегда накануне и проводит необходимые ритуалы на святом месте. Часть обрядов скрыта от людей, которые не относятся к нашей национальности, поскольку у нас есть жертвоприношения, мы не хотим никого обидеть. Для массовых праздников мы проводим мероприятия, которые подходят всем.

РИА "ФедералПресс"