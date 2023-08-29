Больше тысячи поклонников Поттера собрались на площади, установив рекорд

Поклонники »Гарри Поттера» вышли на площадь Гамбурга в костюмах вымышленного главного героя серии книг писательницы Дж. К. Роулинг, установив мировой рекорд по количеству Поттеров, которые собрались в одном месте. Об этом сообщает DW.

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В центре немецкого города собрались 1748 фанатов. Издание отмечает, что тем самым поклонники побили мировой рекорд, так как во время предыдущего рекорда на улице собрались 997 поттероманов.

На мероприятии в Гамбурге присутствовал также актер Руфус Бек, который озвучил серию аудиокниг «Гарри Поттера» на немецком языке, и Стивен Фрай — на английском. Само празднество оказалось приурочено к 25-летию выхода в свет немецкого перевода первой книги о Гарри Поттере.

На английском языке «Гарри Поттер» дебютировал годом раньше — 26 июня 1997 года. Вскоре книги серии обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире. Всего вышло семь романов о мальчике-волшебнике, обучающемся в школе чародейства и волшебства.