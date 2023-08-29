Новый роман Пелевина выйдет в России в 2023 году

Писатель Виктор Пелевин уже сдал рукопись издательству "Эксмо" для подготовки к публикации своего нового романа. Об этом "Газете.Ru" сообщили в Букмейте.
"Издательство "Эксмо" готовит к выходу новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны до конца 2023 года. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и в электронной версии", - заявили в пресс-службе издательства.
Название и подробности сюжета грядущего романа пока не разглашаются.
Предыдущая книга Пелевина "KGBT+" вышла в России 29 сентября 2022 года, а недавно стало известно, что режиссер Виктор Гинзбург начал работать над адаптацией романа Виктора Пелевина "S.N.U.F.F.".
Газета.Ru: главные новости