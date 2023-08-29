Новый роман Пелевина выйдет в России в 2023 году

"Издательство "Эксмо" готовит к выходу новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны до конца 2023 года. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и в электронной версии", - заявили в пресс-службе издательства.