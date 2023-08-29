Тайные похороны Бен Ладена: что на самом деле американцы сделали с телом

Уже 12 лет прошло с тех пор, как США заявили миру о ликвидации самого опасного террориста в истории, тем не менее, споры вокруг данного события продолжаются. Множество вопросов возникает относительно способа захоронения Усамы бен Ладена.

© Русская семерка

Избавились быстро

Видео дня

2 мая 2011 года в городе Абботтабаде, расположенном в Пакистане, американский спецназ ликвидировал Усаму бен Ладена. Именно его власти США обвиняли в организации террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

История о ликвидации террориста, рассказанная американскими официальными лицами, вызывает много вопросов. Многие обнародованные ими факты противоречат друг другу. Детали захоронения главного врага Америки также вызывают сомнения.

По информации, предоставленной Пентагоном, тело бен Ладена было доставлено на ближайшую военно-морскую базу США, расположенную неподалеку от места его ликвидации. Там были взяты образцы его ДНК. Затем тело боевика было перевезено на вертолете из провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане на авианосец «Карл Винсон», который находился в Аравийском море. Подготовка к похоронам в море, по словам представителя американских спецслужб, началась 3 мая в 01:10 по местному времени и завершилась в 02:00. Было сделано несколько фотографий убитого. Американский военнослужащий прочитал заранее подготовленные молитвы, которые были переведены на арабский. Затем тело покойного омыли, завернули в белый саван и поместили в мешок. Труп положили на слегка наклоненную доску, и он быстро «съехал» в воды Аравийского моря. Церемония, по свидетельству очевидцев, длилась меньше часа.

В переписке между американскими ведомствами, которую опубликовала служба WikiLeaks, подчеркивалось, что на похоронах бен Ладена не было ни одного рядового. О том, как был похоронен глава «Аль-Каиды»*, знали лишь несколько офицеров.

Скрыть навечно

После похорон американские власти заявили, что решение не предавать бен Ладена земле, а похоронить в море обусловлено лишь намерением не допустить, чтобы его могила превратилась в место паломничества. Примерно также Барак Обама объяснил решение не публиковать фотографии мертвого террориста.

«Это было сделано из соображений национальной безопасности, так как снимки могли быть использованы в качестве инструмента пропаганды», – отметил президент.

Некоторые СМИ выдвинули предположение, что военные опасались попыток выкрасть тело бен Ладена: в этом плане море оказалось самым надежным укрытием.

Однако американский спецназовец под псевдонимом Марк Оуэн заявил, что тело экс-главы «Аль-Каиды»* сразу отправили на военную базу для осмотра экспертами и в море он захоронен так и не был. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование убийства Усамы бен Ладена и сделал ряд любопытных заключений. По его словам, похороны в море, как того якобы требовал мусульманский обычай, всего лишь инсценировка. Ее придумали после того, как стало ясно, что объяснить смерть террориста атакой беспилотника уже не получится. В качестве доказательства своей версии Херш привел свидетельство одного из «морских котиков», согласно которому голову террориста «с несколькими пулевыми отверстиями», а также «некоторые части тела» положили в мешок и сбросили с вертолета в горах Гиндукуш.

В WikiLeaks, ссылаясь на письма сотрудников частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, также утверждали, что официальная версия погребения Усамы бен Ладена «может не соответствовать действительности».

Некоторые источники со ссылкой на добытые хакерами документы высказывали мнение, что труп бен Ладена не бросали в море, а прямиком доставили в США. Любопытный момент. Сразу после того, как Обама объявил об уничтожении лидера «Аль-Каиды»*, вице-президент Stratfor Фред Бертон написал главе компании Джорджу Фридману: «По моим данным, тело уже у нас. Слава богу!» В другом опубликованном послании Бертон указывает, что «тело убитого террориста доставили на борт самолета ЦРУ, который должен переправить его в Институт патологии Вооруженных сил США, расположенный в штате Мэриленд».

Американский информационный телеканал Fox News, опираясь на свои источники, утверждал, что тело бен Ладена какое-то время находилось под охраной на американской военной базе в Афганистане, а потом могло было быть погребено в Саудовской Аравии.