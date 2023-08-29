Лидера Белого движения в Забайкалье казнили 77 лет назад

Бывшего атамана и лидера Белого движения в Забайкалье Григория Семёнова казнили 77 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале «Факты о Чите».

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«77 лет назад, 29 августа 1946 года, Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор в отношении Григория Семенова. Бывший атаман, генерал-лейтенант и лидер Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке был приговорен к смертной казни через повешание. Еще пять человек были расстреляны. Приговор был исполнен на следующий день, 30 августа», - говорится в сообщении.

Отметим, что в 90-х годах были предприняты попытки реабилитации подсудимых по данному процессу, но все они были лишь частично реабилитированы (по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде: ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР) Военной коллегией Верховного Суда РФ.

В остальной части в реабилитации было отказано.

Родился Григорий Семёнов, будущий атаман, генерал и один из лидеров Белого движения в Восточной Сибири на Дальнем Востоке, 25 сентября 1890 года в Забайкалье. Противники слагали легенды о его жестокости и честолюбии.

После поражения белых сил в Гражданской войне Семенов эмигрировал и начал сотрудничать с японцами. В 1945 году его захватили и вывезли в Москву сотрудники советских спецслужб.