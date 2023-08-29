Отец 96 детей уволился с работы и отправился их искать

Житель американского штата Джорджия, подрабатывавший донором спермы, уволился с работы и отправился искать своих многочисленных детей. Об этом сообщает LAD Bible.

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У 32-летнего программиста Дилана Стоуна-Миллера 96 отпрысков. Все они были зачаты искусственным путем и до недавнего времени никогда не встречали своего биологического отца.

В 2020 году мать одной из биологических дочерей Стоуна-Миллера смогла найти его через соцсети. К тому времени ее дочери, которую звали Харпер, исполнилось три года. Встретившись с девочкой, мужчина решил, что должен попытаться наладить отношения и с другими детьми.

Для этого Стоун-Миллер уволился с работы и отправился в долгое путешествие, которое финансировал из собственных сбережений. Проехав 14,4 тысячи километров, он увидел 25 своих биологических детей.

Чтобы не запутаться в многочисленных детях, мужчина ведет таблицу. В нее он заносит их имена, возраст и дни рождения, а также отмечает, когда в последний раз общался с ними.