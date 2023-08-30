30 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире вспоминают жертв насильственных исчезновений. Также в этот день родились художник Исаак Левитан и мультипликатор Леонид Шварцман.

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Международный день жертв насильственных исчезновений

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Генассамблея ООН в 2010 году выразила обеспокоенность тем, что в мире растет число насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Тогда же 30 августа объявили Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Проблемой насильственных исчезновений людей в мире активно занимается Amnesty International. Традиционно в этот день организация обращается к правительствам государств с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение данной практики.

Также в этот день активисты движения призывают гражданское общество обратить внимание на проблему и сделать все, что в его силах, чтобы справиться с ней.

День рождения электрического пылесоса

В этот день в 1901 году британский изобретатель Хьюбером Сесил Бутом официально запатентовал изобретение в лондонской комиссии по защите интеллектуальной собственности.

Изначально пылесос Бутома названный в народе пыхтящий Билли представлял собой громоздкое устройство на нефтяном двигателе. Его перевозили на телеге запряженной парой лошадей. Чистка помещений происходила через оконную раму с помощью длинного шланга. Несмотря на свои габариты, он быстро завоевал признание лондонцев.

Идея пылесоса появилась у Бута совершенно неожиданно. Однажды он обратил внимание на устройство, которое сдувало грязь с сидений в поезде. Молодой человек решил, что идея неплохая, но гораздо удобнее и практичнее, если частицы пыли будут всасываться в некую емкость. Гениальная мысль и привела к началу работы над изобретением.

День Мирона, Вдовьи помочи

По народному календарю сегодня отмечают память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Он происходил из знатного рода, но был весьма кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям.

День Мирона обычно ветреный. При этом люди наблюдали за приметами: если утром выпала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

На Руси праздник также назвался Вдовьи помочи. В этот день было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. Помощники сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.

День рождения художника Исаака Левитана

Он родился в 1860 году в небольшом литовском городке Кибарты. Исаак Левитан стал четвертым ребенком в образованной, но обедневшей еврейской семье.

В начале 1870-х, стремясь дать детям хорошее образование, семья переехала в Москву. Здесь и проснулась у Левитана любовь к живописи: вслед за своим старшим братом в 13 лет он поступил в училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были известные художники Перов, Саврасов и Поленов.

Выставлять свои картины Левитан начал в 18 лет. Большую их часть молодой художник написал в Останкине, Сокольниках и различных местах Московской и Тверской губерний.

Всего он написал около 950 картин. Художник умер, немного не дожив до своего 40-летия. В его мастерской остались недописанными 40 картин.

День рождения мультипликатора Леонида Шварцмана

Леонид Шварцман родился в 1920 году в Минске в еврейской семье. После окончания школы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры он отправился служить в армию. В годы Великой Отечественной войны жил в Челябинске, где работал на танковом заводе.

На студии «Союзмультфильм» он начал трудиться в 1948 году, а спустя 3 года, окончив ВГИК, получил диплом художника-постановщика мультфильмов.

Среди его работ – знаменитые советские мультфильмы «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Дядя Степа – милиционер», истории о крокодиле Гене и циклы «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Помимо работы над мультипликационными лентами, Шварцман иллюстрировал детские книги и участвовал в выставках, снимался в документальных фильмах.

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