В сети рассказали, какие блюда едят долгожители

В мире есть места, в которых люди могут дожить до 100 лет.

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Так, например, Япония считается страной долгожителей. Люди с острова Окинава живут дольше остальных японцев на 10-15 лет.

Возраст мужчин составляет в среднем 88 лет, а женщин – 92 года. К пище эти люди относятся как к ритуалу, едят без суеты и маленькими порциями, но часто.

Основу рациона составляют 85% углеводов, 9% белка и 6% жиров. Любимыми продуктами являются батат, сорт лапши соба, гойя (горькая дыня), дайкон, тофу, морепродукты и водоросли, свинина, пишет Food.ru

В Италии на острове Сардиния находится много долгожителей. Особенно это наблюдается в одной из областей острова – Ольястра. Там живёт 370 человек, достигших столетнего возраста.

Эти люди занимаются активным трудом, много передвигаются пешком, вокруг них здоровый морской климат и традиционный уклад жизни.

На Сардинии проживает семья Мелис, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как «самая старая семья в мире».

Островитяне едят овощи, бобовые, зелень, цельнозерновой хлеб, сыр, оливковое масло, фрукты и морепродукты.

В Греции на острове Икария каждый третий житель старше 90 лет. Здесь расположены радоновые термальные источники, в которых люди лечат опорно-двигательный аппарат, болезни кожи и гинекологии. Здесь же можно избавиться от камней в почках и мочевом пузыре, эндокринных нарушений.

Люди здесь едят овощи и зелень, оливковое масло, рыбу, морепродукты, фрукты, картофель и бобовые, а молочное употребляют не часто.

Полуостров Никоя в Южной Америке населён людьми, средний возраст которых достигает 102 лет. Таких жителей более 40 на 47 тысяч населения.