В сети рассказали, какие блюда едят долгожители
В мире есть места, в которых люди могут дожить до 100 лет.
Так, например, Япония считается страной долгожителей. Люди с острова Окинава живут дольше остальных японцев на 10-15 лет.
Возраст мужчин составляет в среднем 88 лет, а женщин – 92 года. К пище эти люди относятся как к ритуалу, едят без суеты и маленькими порциями, но часто.
Основу рациона составляют 85% углеводов, 9% белка и 6% жиров. Любимыми продуктами являются батат, сорт лапши соба, гойя (горькая дыня), дайкон, тофу, морепродукты и водоросли, свинина, пишет Food.ru
В Италии на острове Сардиния находится много долгожителей. Особенно это наблюдается в одной из областей острова – Ольястра. Там живёт 370 человек, достигших столетнего возраста.
Эти люди занимаются активным трудом, много передвигаются пешком, вокруг них здоровый морской климат и традиционный уклад жизни.
На Сардинии проживает семья Мелис, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как «самая старая семья в мире».
Островитяне едят овощи, бобовые, зелень, цельнозерновой хлеб, сыр, оливковое масло, фрукты и морепродукты.
В Греции на острове Икария каждый третий житель старше 90 лет. Здесь расположены радоновые термальные источники, в которых люди лечат опорно-двигательный аппарат, болезни кожи и гинекологии. Здесь же можно избавиться от камней в почках и мочевом пузыре, эндокринных нарушений.
Люди здесь едят овощи и зелень, оливковое масло, рыбу, морепродукты, фрукты, картофель и бобовые, а молочное употребляют не часто.
Полуостров Никоя в Южной Америке населён людьми, средний возраст которых достигает 102 лет. Таких жителей более 40 на 47 тысяч населения.
На полуострове едят чёрную фасоль, тропические фрукты, кукурузные лепёшки, цуккини, папайю, маниоку, тыкву, маракуйю и ананасы. Не часто на столе бывают мясо и рыба.