Пять таинственных случаев исчезновения людей

30 августа отмечают День пропавших без вести. Среди историй о подобных исчезновениях встречаются настоящие загадки: в разные времена бесследно пропадали лодки с русскими моряками у берегов Америки, 50-тысячное персидское войско и несостоявшийся разоблачитель масонов. Об этих и других случаях — в материале «Газеты.Ru».

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Пропавшая в пустыне 50-тысячная армия

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Камбис II был персидским царем из династии Ахеменидов. В 524 году до н. э. он послал 50-тысячное войско к оазису Сива, расположенному на западе подчиненного персам Египта, чтобы запугать оракула бога Амона. Однако эта армия исчезла без следа в пустыне к западу от Фив, не добравшись до пункта назначения . По словам местных жителей, войско накрыла песчаная буря, от которой не спасся ни один человек.

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Исчезновение на войне людей или целых отрядов — обычное дело, но потерянная армия Камбиса была по-настоящему большим войском. Кроме того, персы были хорошо организованы и пользовались услугами проводников, а песчаные бури, хоть и опасны, не закапывают людей заживо.

Например, мощная буря накрыла наступающие американо-британские войска во время вторжения в Ирак в 2003 году. Она замела всю технику пылью, проникла в щели одежды и налипла на оружие. Но непогода только задержала наступление, доставив мелкие неприятности.

Историки не верят в исчезновение персидских войск из-за песчаной бури, несмотря на то, что рассказал о нем авторитетный древнегреческий автор Геродот. Вопреки скепсису со стороны профессиональных египтологов, пропавшую в пустыне армию искали археологи XX века, а некоторые ищут до сих пор. Несколько раз участники раскопок сообщали об успехе, но находки все время оказывались либо останками из другой эпохи, либо фальсификацией.

Современный историк Олаф Капер из Лейденского университета (Нидерланды) проанализировал множество исторических записей и археологических памятников, после чего пришел к выводу, что гибель войска в песчаной буре — целенаправленная мистификация.

На самом деле ее из засады уничтожила армия фараона Петубаста III, восставшего против персидского владычества. Каперу удалось найти памятную надпись об этом событии.

В эпоху правления царя Дария I восстание Петубаста было подавлено, и персы решили избавиться от любых упоминаний о нем. Поскольку им все еще было нужно объяснить исчезновение огромной армии, они выдумали историю про бурю.

Унесенные в могилу тайны масонов

Родившийся в XVIII веке американец Уильям Морган был обычным каменщиком из штата Вирджиния. Его бизнес шел с переменным успехом, но репутацию мастер имел неоднозначную — многие описывали его как пьяницу и любителя азартных игр. Он рассказывал, что служил в армии в звании капитана во время войны с Великобританией 1812 года, но этому нет документальных подтверждений.

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Получил известность Морган в связи с масонами. Он примкнул к нью-йоркской ложе "Королевская арка" в 1825 году, однако при попытке присоединиться к другим масонским организациям кандидатуру каменщика отвергли. Обидевшись на это, он пообещал опубликовать книгу, в которой собирался разоблачить масонские ложи и раскрыть детали их внутреннего устройства. Он даже получил аванс за публикацию от одного из издательств и почти закончил работу, но внезапно у него начались проблемы.

Сначала типографию, которая собиралась издать книгу, попытались поджечь. Затем Моргана обвинили в невыплате долга и краже рубашки и галстука. Его посадили в тюрьму Канандайгуа, но издатель, прознав об этом, приехал и выплатил "долг". После освобождения Моргана вновь арестовали — за неоплату двухдолларового счета в таверне.

Когда стража тюрьмы отсутствовала, группа неизвестных помогла каменщику сбежать. После этого Морган сел в экипаж, который направлялся в другой город, и больше его никто не видел.

Появились слухи, что несостоявшегося разоблачителя видели в других местах и что ему якобы предложили $500 за молчание. Однако ни суд, ни общественность не убедила версия, что Морган внезапно так сильно полюбил путешествия, что решил бросить дом, жену и детей. Принято считать, что каменщика сбросили в реку Ниагара.

В итоге Эли Брюса, шерифа округа Ниагара и масона, отстранили от работы и предали суду за соучастие в похищении. Он провел в тюрьме 28 месяцев, хотя никаких улик найти не смогли. В тюрьму по этому делу отправились минимум трое других членов масонских лож, а общественный резонанс привел к возникновению мощного антимасонского движения в США.

Эта история часто упоминается в теориях заговора как наглядная иллюстрация стремления масонов к мировому господству. На рубеже XVIII-XIX веков масонские ложи и правда были популярны: в них состояли как выдающиеся государственные деятели вроде Джорджа Вашингтона, так и преступники. Но историки сходятся во мнении, что ни о каком всемирном заговоре речи не шло. В ту же эпоху, когда исчез Морган, находящийся в ссылке Наполеон Бонапарт называл масонов "кучкой идиотов, которые собираются для хорошего настроения и для совершения множества нелепых глупостей". Бывший император знал, о чем говорил: его родной брат Жозеф по сути был главным масоном Франции.

Пропажа двух лодок с русскими моряками в Америке

В 1741 году к берегам Северной Америки в районе юга современного штата Аляска прибыл пакетбот "Святой Павел" — небольшой исследовательский корабль. Он должен был картографировать ландшафты побережья, найти бухты и месторождения ценных металлов. 17 июля с пакетбота на берег отправили группу из десяти матросов и солдат на шлюпке. Она должна были вернуться в тот же день, но, поскольку этому мог помешать туман, припасов выдали на неделю.

Лодка направилась к видной с корабля бухте, зашла за скалы и исчезла. Не было ни выстрела из небольшой пушки, сигнализирующего о невозможности пристать, ни пусков сигнальных ракет, которые должны были выпустить на берегу.

К вечеру погода испортилась, и "Святой Павел" вынужден был отойти от бухты. В последующие дни побережье затянуло густым туманом, который развеялся лишь к 23 июля. Запись от 16:00 гласит:

"Увидели на берегу огонь, о котором чаели, что оной содержут посланныя от нас служители, ибо сколько подле земли ни шли, нигде на берегу огней, строения и при береге судов и протчих признаков к жильу никаких не видали".

Когда с корабля стреляли из пушек, огонь усиливался, будто бы матросы хотели подать сигнал. Тогда 24 июля офицеры на борту решили, что отправленная на разведку шлюпка повреждена и не может выйти в море. В итоге было решено послать на спасение еще одну лодку с пятью членами команды.

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С ее экипажем договорились о сложной системе сигналов — в зависимости от ситуации разжечь два, три или четыре костра. Однако к вечеру ни одного сигнала на корабле не получили, хотя погода была ясной, а море спокойным. В ответ на выстрел корабельной пушки на берегу появилась краткая вспышка, будто бы от ружья, но без звука.

Ночью на побережье зажегся огонь, который то появлялся, то исчезал, — но о таком сигнале не было договоренности. Пристать к незнакомому берегу "Святой Павел" не мог, а шлюпок на нем не осталось.

На следующий день с корабля увидели две выходящие из бухты лодки и пошли им навстречу. Вблизи оказалось, что это не пропавшие моряки.

"Потом разсмотрели мы, что лотка гребущая — не наша, понеже оная корпусом остра и гребля не роспашная", - сообщалось в отчете.

В лодках сидели неизвестные люди, которые, завидев корабль, с криками "агай, агай" погребли обратно в бухту. 27 июля командиры "Святого Павла" приняли решение уйти в порт, поскольку на борту заканчивалась пресная вода.

По одной из версий, матросы погибли в водоворотах и сулоях (особых водоворотах с "кипящей" водой). Однако кажется невероятным, что два опытных экипажа погибли в штиль в одном и том же внешне безопасном месте. По другой версии, на русских исследователей напали индейцы, которые потом и убегали с криками "агай".

Но индейцы не склонны нападать на первых встречных, особенно на хорошо вооруженных взрослых мужчин-чужестранцев. К тому же необходимо выяснить, кто зажигал на побережье костры — в тех местах коренное население не общалось таким способом.

Вероятно, лодки и правда напоролись на камни, и спасшийся экипаж не смог подать сигнал отсыревшими ракетами.

Что стало с пятнадцатью русскими матросами и солдатами, неизвестно. В начале XIX века среди индейцев тех мест ходили слухи о родившихся белолицых и светловолосых людях, но проверить их невозможно. Кроме того, спустя годы европейские торговцы видели у местных необычные предметы, например обломок штыка и старинный мушкет. Возможно, отчаявшиеся вернуться на корабль моряки стали жить среди дикарей.

Интрига после возвращения

Однако не все таинственные исчезновения остались загадками. Например, в середине XX века жил известный французский юрист и левый активист Жак Вержес. В годы Второй мировой он в составе "Свободной Франции" воевал в Северной Африке, а после войны занялся антиколониальной борьбой. Вержес был адвокатом многих террористов и убийц, в том числе гауптштурмфюрера СС Клауса Барби, виновного в массовых расстрелах и пытках. Верджес ненавидел западный мир и поддерживал любых повстанцев, от Алжира до Палестины и Камбоджи, в которой ему нравился лидер "красных кхмеров" (течение в коммунистическом движении страны) Пол Пот.

24 февраля 1970 года он исчез. В последний раз его видели на антиколониальном митинге в Париже. Учитывая число политических врагов у активиста, многие предположили, что он убит. Однако в 1978 году он появился в публичном поле вновь, отказавшись отвечать, где был и почему бросил жену и друзей. Кто-то считал, что он примкнул к "красным кхмерам", кто-то — что жил тихой жизнью в Швейцарии.

"Очень забавно, что никто в нашем современном полицейском государстве не может выяснить, где я был в течение почти десяти лет", - заявил он журналу Spiegel.

Лишь в 2007 году удалось узнать, что во время своего исчезновения Вержес жил среди боевиков ультралевого Народного фронта освобождения Палестины, соратников ФАТХа ("Движение за национальное освобождение Палестины") и его лидера Ясира Арафата.

Неудачный опыт с ЛСД

История шотландской певицы Шелаг Макдональд оказалась еще проще. В конце 1960-х она была перспективным фольк-рок музыкантом и успела выпустить два успешных альбома, после чего в 1971 году бесследно пропала. Лишь в 2005 году она пришла в редакцию газеты Daily Mail и рассказала свою историю.

Во время записи третьего альбома она попробовала наркотик ЛСД, и опыт оказался неудачным — Макдональд стала страдать от галлюцинаций и приступов паранойи.

После этого певица жила с семьей, которая держала девушку в изоляции, а спустя некоторое время Макдональд вышла замуж за книготорговца. Лишь в 2010-х годах она вновь занялась музыкой.