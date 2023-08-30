Традиции турков, которые ставят иностранцев в тупик

Те, кто бывал в Турции и попадал на местные праздники, или просто любители турецких фильмов и сериалов, наверняка обращали внимание на довольно странную деталь – на свадьбах, днях рождениях или праздниках по случаю открытия какого-то бизнеса в Турции непременно появляются венки с цветами и атласными лентами, очень уж похожие на те, что в России покупают лишь для одних целей – отвезти на кладбище.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, почему такое происходит и как такого рода атрибуты оказываются на мероприятиях, где все должны радоваться.

Многих россиян поражает такая картина: гости приходят на свадьбу, поздравляют жениха с невестой и вручают им венок из цветов с лентой, на которой написаны пожелания и имена дарителей. Ничего удивительного, ведь в нашей стране такие украшения из цветов ассоциируются лишь с печальными и траурными событиями. А вот в Турции это вовсе не так – их цветочные традиции сильно отличаются от наших.

Дело в том, что издавна, согласно мусульманским традициям, преподносить в подарок букеты было не принято, а вот венок из цветов считается уместным презентом. Сейчас от прежних традиций отходят и все чаще можно увидеть обыкновенные букеты, однако на свадьбах и при открытии кафе или магазина среди прочего декора можно увидеть и венки. А уж на официальных торжественных мероприятиях это и вовсе почти обязательный атрибут.

Такие украшения могут быть из живых или искусственных цветов – это никого не смущает. Сам венок устанавливается на довольно высокую ножку, которую украшают подарочной гофрированной бумагой или обвивают искусственными листьями.