Топ-10 книжных новинок ММКЯ

C 30 августа по 3 сентября на Московской международной книжной ярмарке в «Экспоцентре» (Краснопресненская набережная, 14) пройдут встречи с писателями, авторами бестселлеров, книжными блогерами и редакторами. Традиционно в дни работы ярмарки будут представлены новинки сезона, доступные по издательским ценам. Рамблер — информационный партнер площадки социальной кампании «У страниц нет границ»*. Рассказываем, за какими книжными релизами стоит отправиться на ММКЯ.

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Ольга Ускова, владелец и основатель компании — ведущего мирового разработчика искусственного интеллекта, написала художественно-документальный роман — «Этюды Черни». Это первая в мире книге, написанная ИИ в соавторстве с создателем ИИ. По замыслу писателя, фантастический сюжет, который на самом деле является вполне вероятным сценарием развития текущих событий, перемешан с реальным из жизни российских робототехников и нейронных программистов. И невозможно понять, где вымысел переходит в правду, а где реальность мигрирует в литературную фантазию. Эта книга — прозрение, предупреждение, предсказание. Ольга Ускова включила в книгу реальные аналитические вставки, написанные с ИИ-роботом «Ипполит 1.0», разработанным ее командой, который умеет работать в диалоге и поддерживает запросы на естественных языках.

Марина Мелия, «Все не так. Как выбираться из тупиков общения, в которые мы сами себя загоняем»

Профессор психологии, практикующая более 50 лет, коуч-консультант первых лиц российского бизнеса, автор бестселлеров Марина Мелия в новой работе делится секретами коммуникации. Как вести спор, чтобы он не перерос в ссору? Когда важно говорить «нет»? Что такое «мертвые» и «живые» слова? Как правильно хвалить и критиковать? Как выйти из нездоровых отношений? На все эти и многие другие вопросы Мелия дает аргументированные ответы и рекомендации — с примерами и практиками.

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой на протяжении 15 лет фиксирует в текстах ключевые события отечественной и зарубежной культурной жизнь. Новая книга — сборник заметок, статей, публикаций автора. Среди героев колонок — яркие художники, артисты и менеджеры от культуры: директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова и ее преемница Марина Лошак, артисты Михаил Барышников и Юлия Пересильд, режиссеры Александр Калягин и Марк Захаров, артист балета Михаил Барышников, художники Василий Кандинский и Борис Мессерер, рэп-исполнители Хан Замай и Гнойный и многие другие. Среди тем — отмена русской культуры на Западе, конфликт Армении и Азербайджана, открытие знаковых художественных выставок в Москве, Нью-Йорке, Токио.

Олег Абакумов, «Само не пройдет. Симптомник по основным заболеваниям»

Зачастую вместо походов к специалистам мы обращаемся к интернету, порой даже 10 минут в сети приводят пользователя к твердому утверждению: все, что с ним происходит — признак тяжелых, неизлечимых болезней. Книга врача-терапевта Олега Абакумова — не беспощадный поисковик и при этом не самоучитель по медицине, — это верный помощник. Она написана, чтобы подсказать, к какому доктору следует обратиться, на что обратить внимание, если заметили странные изменения в организме, а главное — не пропустить эти сигналы, чтобы не было поздно.

Элейна Уркхарт, «Ловушка для птицелова»

Автор романа — создатель тру-крайм подкаста и ученая со степенью в области уголовного права, психологии и биологии, патологоанатом. Свои дни Элейна Уркхарт обычно посвящает либо литературному творчеству, либо изучению причин смерти разных людей. Это два ее способа дать мертвым голос — ведь им всегда есть о чем поведать живым. Динамичный триллер, рассказанный с двух точек зрения: свирепого маньяка и смелой девушки, пытающейся его найти. Кто выйдет победителем? И какие тайны питают их одержимость? Читателя ждет история, раскусить которую сложно до самого финала. Всего за 10 дней с момента релиза в США было продано свыше 70 000 копий романа.

Александра Маринина, «Генрих Шестой глазами Шекспира»

Александра Маринина в представлении не нуждается: Анастасия Каменская не только стала любимой героиней россиян, но и заняла прочные позиции в нашем культурном коде. Сама же Маринина, несмотря на звание мэтра детективного жанра, с удовольствием примеряет новые роли и амплуа. Наряду с романами автор пишет… нон-фикшн! Новая — историческая! — книга рассказывает о самой трагической фигуре на английском престоле, о Генрихе Шестом. В 8 месяцев он занял трон, в 9 лет стал королем, проиграл 100-летнюю войну Жанне д’Арк, не предотвратил войну Алой и Белой роз, боролся с шизофренией, был свидетелем гибели единственного сына, погиб в плену… Достойно сочувствия и, конечно, детального разбора, именно такой и подготовила для своих читателей Александра Маринина.

«Приключения Алисы в стране Чудес с иллюстрациями Геннадия Калиновского»

Всемирно известная сказка Льюиса Кэрролла впервые была опубликована почти 160 лет назад. Книга неоднократно выпускалась при жизни самого автора, до сих пор переосмысляется нашими современниками, становится основой для экранизаций и служит вдохновением для художников.

В России сказку и русифицировали, и переводили близко к тексту. Наиболее популярный перевод, полюбившийся читателям, выполнил детский писатель и поэт Борис Заходер. Накануне ярмарки АСТ подготовило уникальное издание в классическом пересказе Заходера и рисунками мастера книжной иллюстрации — Геннадия Калиновского.

Л. Дж. Шэн, «Ужасный Круз»

Сезон отпусков подходит к концу, а так хочется продлить летнее настроение. На помощь приходит чувственный роман Л. Дж. Шэн «Ужасный Круз». Девушка работает в закусочной и тихо ненавидит всеми любимого доктора Круза Костелло. Он обаятельный, привлекательный и, конечно, от него без ума все, кроме нее. Но вот незадача — именно с ним ей и предстоит отправиться в путешествие на одном корабле. Время наедине меняет все, и, оказывается, действительно, от ненависти до любви — один шаг!

Елена Армас, «Любовный эксперимент по-американски»

Писательница из Испании Елена Армас бьет все рекорды в социальных сетях — только в TikTok книги автора собрали более полумиллиона просмотров. Ее новый роман, изданный специально накануне ярмарки, уже переведен на 40 языков. Главная героиня — Рози — страдает от творческого кризиса, у нее есть всего пару месяцев, чтобы написать роман, и в самый неподходящий момент в ее квартире рушится потолок. На помощь приходит близкая подруга с предложением остановиться у нее в Нью-Йорке. Вот только подруга совсем забыла, что в это же время к ней приедет брат Лукас. Нужно ли говорить, какие искры будут сыпаться при встрече этих двоих?

Денис Драгунский, «Подлинная жизнь Дениса Кораблева»

Сын талантливого писателя Виктора Драгунского следует семейной линии. В этот раз уже состоявшийся автор разбирается в собственном детстве. «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» — почти автобиографический роман, искренний и беспощадный к самому себе, путешествие вглубь себя, диалог со своим литературным двойником. Про двух Денисов: Кораблева — вечно веселого мальчишку и Драгунского — настоящего, которого с ним часто путают.