Охотники шесть часов сражались с огромным аллигатором

В США охотники на аллигаторов поймали четырехметровую особь и установили новый рекорд штата Миссисипи. Об этом сообщает WFTV.

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Огромного аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк. Мужчины отправились на охоту на реку Язу вечером в пятницу, 25 августа, с целью найти крупное животное. Они рассказали, что встретили несколько трехметровых рептилий, но намеревались побить прежнее достижение и не приближались к ним. Вскоре охотники действительно увидели самца намного большей длины.

Животное оказалось очень сильным, несколько раз срывалось с крючка, выпрыгивало из воды, снова уходило на дно и пряталось под корягами. В итоге американцы сражались с ним больше шести часов — до половины четвертого утра.

«Мы знали, что аллигатор большой, но были просто поражены, насколько огромными оказались его спина и голова. Сюрреализм какой-то. В этом году мы закончили гоняться за крупняком. Я бы даже сказал, что можно карьеру завершать, если честно», — рассказал Дон Вудс.